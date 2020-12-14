Bruno Nascimento foca em título com a camisa do Al-Hidd, do Bahrein

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Uma das principais contratações do Al-Hidd neste ano, o zagueiro Bruno Nascimento destacou o desejo de conquistar o título da primeira divisão do Bahrein nesta temporada. Segundo o jogador, a meta de todos é terminar a época com esse objetivo alcançado.

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- Vamos com tudo para conquistar o título da liga na temporada. O grupo é muito bom e tem tudo para conquistar esse objetivo esse ano. Vamos trabalhar forte durante a época para que isso seja possível. Temos de ter intensidade máxima nos próximos meses - afirmou.

Ainda de acordo com o defensor, que tem passagens pelo futebol português e alemão, sua meta é fazer o maior número de jogos possíveis no clube.