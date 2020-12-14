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futebol

Bruno Nascimento foca em título com a camisa do Al-Hidd, do Bahrein

Zagueiro brasileiro é uma das esperanças da equipe neste ano...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 16:32

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 16:32

Crédito: Divulgação
Uma das principais contratações do Al-Hidd neste ano, o zagueiro Bruno Nascimento destacou o desejo de conquistar o título da primeira divisão do Bahrein nesta temporada. Segundo o jogador, a meta de todos é terminar a época com esse objetivo alcançado.
+ Veja a tabela da Liga dos Campeões+ Veja o resumo do mercado da bola no fim de semana
- Vamos com tudo para conquistar o título da liga na temporada. O grupo é muito bom e tem tudo para conquistar esse objetivo esse ano. Vamos trabalhar forte durante a época para que isso seja possível. Temos de ter intensidade máxima nos próximos meses - afirmou.
Ainda de acordo com o defensor, que tem passagens pelo futebol português e alemão, sua meta é fazer o maior número de jogos possíveis no clube.
- Vou trabalhar muito para fazer o maior número de jogos possíveis no clube. Estou me dedicando ao máximo no dia a dia para que isso seja possível.

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