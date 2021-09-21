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futebol

Bruno Nascimento foca em boa sequência do Pyunik na temporada e destaca ótimo momento no clube

Zagueiro brasileiro com passagens por Portugal e Alemanha passa por ótimo momento no Pyunik, da Armênia
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LanceNet

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Publicado em 

21 set 2021 às 14:45

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 14:45

Crédito: Zagueiro brasileiro atua por equipe da Armênia (Divulgação/Pyunik
Titular do Pyunik neste início de temporada, o zagueiro Bruno Nascimento, que atuou no futebol português e alemão, espera uma ótima sequência com a equipe da Armênia nas próximas semanas. Segundo o jogador, a meta é melhorar o desempenho em campo.- Estamos nos empenhando para crescermos de produção e para que a equipe possa conquistar seus objetivos no clube. Vamos procurar manter um ritmo forte para que as coisas saiam como estamos planejando - afirmou o zagueiro brasileiro.
Ainda de acordo com o defensor brasileiro, sua fase atuando na Armênia pelo Pyunik tem sido especial.
- Esse início no clube tem sido muito bom. Estou feliz, mas quero mais. Vou trabalhar para evoluir e crescer com todos para fazer um ano perfeito - concluiu o jogador do Pyunik.

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