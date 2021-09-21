Bruno Nascimento foca em boa sequência do Pyunik na temporada e destaca ótimo momento no clube

Titular do Pyunik neste início de temporada, o zagueiro Bruno Nascimento, que atuou no futebol português e alemão, espera uma ótima sequência com a equipe da Armênia nas próximas semanas. Segundo o jogador, a meta é melhorar o desempenho em campo.- Estamos nos empenhando para crescermos de produção e para que a equipe possa conquistar seus objetivos no clube. Vamos procurar manter um ritmo forte para que as coisas saiam como estamos planejando - afirmou o zagueiro brasileiro.
Ainda de acordo com o defensor brasileiro, sua fase atuando na Armênia pelo Pyunik tem sido especial.
- Esse início no clube tem sido muito bom. Estou feliz, mas quero mais. Vou trabalhar para evoluir e crescer com todos para fazer um ano perfeito - concluiu o jogador do Pyunik.