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Bruno Nascimento fala sobre bom momento e briga por título com o Pyunik na Armênia

Zagueiro brasileiro passa por ótimo momento
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LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 13:34

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 13:34

Titular do Pyunik neste ano, o zagueiro Bruno Nascimento, que atuou no futebol português e alemão, destacou a briga intensa do grupo para conquistar o título nacional nesta temporada. Segundo o jogador, a ideia de todos é terminar o ano com esse troféu.- Estamos fazendo um ótimo campeonato e isso merece ser destacado. O grupo vem trabalhando para manter um ritmo forte e para atingir suas metas esse ano. Vejo nosso elenco muito motivado para isso - afirmou.
Ainda de acordo com o defensor, sua fase tem sido especial.
- Estou passando por uma ótima fase e agradeço ao grupo por isso. Venho me dedicando ao máximo para crescer.
Crédito: BrunoNascimentobuscatítulocomoPyunik(Foto:Divulgação/Pyunik

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