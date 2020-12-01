Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bruno Nascimento espera grande ano com o Al-Hidd em busca de título no Bahrein

Zagueiro tem passagens pelo futebol português e alemão e é um dos destaques da equipe...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 dez 2020 às 13:48

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 13:48

Crédito: Divulgação
Um dos principais nomes do Al-Hidd nesta temporada, o zagueiro Bruno Nascimento, com passagens pelo Português e Alemão, falou sobre a expectativa de fazer um grande ano com a camisa do clube do Bahrein. Segundo o jogador, a meta é buscar um ótimo desempenho durante a época.
- Estou muito motivado com essa temporada. Espero fazer um grande ano para ajudar o clube dentro e fora de campo para conquistar seus objetivos. Vou trabalhar muito para que essa época seja de conquistas para todos no Hidd.Ainda de acordo com o defensor, o elenco vai trabalhar visando o título da Liga.
- Vamos trabalhar muito para buscarmos o título da Liga neste ano. Temos que ter o máximo de regularidade possível para alcançarmos essa meta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo
Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril
Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados