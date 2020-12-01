Bruno Nascimento espera grande ano com o Al-Hidd em busca de título no Bahrein

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Um dos principais nomes do Al-Hidd nesta temporada, o zagueiro Bruno Nascimento, com passagens pelo Português e Alemão, falou sobre a expectativa de fazer um grande ano com a camisa do clube do Bahrein. Segundo o jogador, a meta é buscar um ótimo desempenho durante a época.

- Estou muito motivado com essa temporada. Espero fazer um grande ano para ajudar o clube dentro e fora de campo para conquistar seus objetivos. Vou trabalhar muito para que essa época seja de conquistas para todos no Hidd.Ainda de acordo com o defensor, o elenco vai trabalhar visando o título da Liga.