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futebol

Bruno Nascimento destaca briga por título com o Pyunik na Armênia

Zagueiro brasileiro que atua na equipe do Pyunik, da Armênia, passa por ótimo momento em sua carreira
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LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 15:43

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 15:43

Crédito: Divulgação / Pyunik
Titular do Pyunik nesta temporada, o zagueiro Bruno Nascimento, que atuou no futebol português e alemão, falou sobre a briga intensa do grupo para conquistar o título nacional este ano. Segundo o jogador, a ideia de todos é terminar o ano com esse troféu.- Estamos nos empenhando para crescermos de produção e para que a equipe possa continuar na briga pelo título da Liga esse ano. Vamos lutar muito para que isso seja possível nesta temporada - afirmou.
Ainda de acordo com o defensor brasileiro, sua fase na equipe da Armênia tem sido especial.
- Essa temporada tem sido muito boa para mim. Agradeço ao clube por isso e à confiança de todos. Isso tem feito a diferença - concluiu o zagueiro brasileiro do Pyunik.

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