Bruno Nascimento destaca briga por título com o Pyunik na Armênia

Titular do Pyunik nesta temporada, o zagueiro Bruno Nascimento, que atuou no futebol português e alemão, falou sobre a briga intensa do grupo para conquistar o título nacional este ano. Segundo o jogador, a ideia de todos é terminar o ano com esse troféu.- Estamos nos empenhando para crescermos de produção e para que a equipe possa continuar na briga pelo título da Liga esse ano. Vamos lutar muito para que isso seja possível nesta temporada - afirmou.