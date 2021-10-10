Bruno Nascimento destaca bom momento no Pyunik e fala sobre adaptação ao futebol da Armênia

Titular do Pyunik nesta temporada, o zagueiro Bruno Nascimento, que atuou no futebol português e alemão, falou sobre o crescimento que teve no clube e a rápida adaptação que teve nos últimos meses. Segundo o jogador, a meta é conquistar títulos no clube.- Tive uma adaptação rápida e isso ajudou muito. Ao longo do tempo, tenho melhorado ainda mais meu desempenho em campo com a camisa do clube. Venho trabalhando muito para que as coisas saiam como estou planejando. Meu desejo é conquistar títulos aqui - afirmou.