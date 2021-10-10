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futebol

Bruno Nascimento destaca bom momento no Pyunik e fala sobre adaptação ao futebol da Armênia

Zagueiro brasileiro com passagens por Portugal e Alemanha passa por ótimo momento na Armênia atuando pelo Pyunik
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LanceNet

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Publicado em 

10 out 2021 às 20:03

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 20:03

Crédito: Bruno Nascimento é destaque do Pyunik (Divulgação/Pyunik
Titular do Pyunik nesta temporada, o zagueiro Bruno Nascimento, que atuou no futebol português e alemão, falou sobre o crescimento que teve no clube e a rápida adaptação que teve nos últimos meses. Segundo o jogador, a meta é conquistar títulos no clube.- Tive uma adaptação rápida e isso ajudou muito. Ao longo do tempo, tenho melhorado ainda mais meu desempenho em campo com a camisa do clube. Venho trabalhando muito para que as coisas saiam como estou planejando. Meu desejo é conquistar títulos aqui - afirmou.
Ainda de acordo com o defensor brasileiro, a equipe armênia tem tudo para crescer neste ano.
- Estamos trabalhando para crescermos na temporada e para melhorarmos nosso desempenho em campo este ano. O grupo está muito focado nisso - concluiu.

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