Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bruno Mota é o novo reforço do Brusque, de Santa Catarina

O atacante soma passagens por Brasiliense, Vila Nova e Fortaleza...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2021 às 14:32

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 14:32

Crédito: Jefferson Alves / Brusque
Em reformulação para a disputa da temporada de 2021, o Brusque anunciou mais uma contratação nesta quarta-feira. Trata-se do atacante Bruno Mota que defendeu o Ituano na Série C de 2020. Nova camisa do Flamengo vaza na internet! Clique aqui e veja como ficouBruno Mota chega ao quadricolor com a missão de manter o bom momento vivido pela equipe que conquistou o acesso à Série B e chegou a final do Campeonato Catarinense. Pelo Ituano, o atacante atuou em 19 partidas e marcou dois gols.
- Estou muito feliz com a oportunidade de defender esse time tão tradicional. Sei da responsabilidade que é vestir essa camisa e espero poder retribuir a confiança dentro de campo. - afirmou o atacante.O Brusque é o nono clube na carreira do atacante que acumula passagens por Brasiliense, Vila Nova e Fortaleza.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados