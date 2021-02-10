Bruno Mota é o novo reforço do Brusque, de Santa Catarina

Em reformulação para a disputa da temporada de 2021, o Brusque anunciou mais uma contratação nesta quarta-feira. Trata-se do atacante Bruno Mota que defendeu o Ituano na Série C de 2020. Nova camisa do Flamengo vaza na internet! Clique aqui e veja como ficouBruno Mota chega ao quadricolor com a missão de manter o bom momento vivido pela equipe que conquistou o acesso à Série B e chegou a final do Campeonato Catarinense. Pelo Ituano, o atacante atuou em 19 partidas e marcou dois gols.