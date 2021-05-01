Bruno Mendes marca novamente e Avispa Fukuoka bate Urawa Reds

Recém-promovido para a J-League, o Avispa Fukuoka vem mostrando que seu objetivo é maior do que apenas se manter na elite japonesa. No início deste sábado (01/05), jogando em casa, o time conseguiu uma bela vitória sobre o Urawa Reds por 2 a 0. O atacante brasileiro Bruno Mendes, principal contratação da temporada, mais uma vez, deixou sua marca logo no início do jogo, aproveitando um desentendimento entre o goleiro e o zagueiro adversários, que trombaram no ar, abriu o placar. Já no final, outra cara nova do Avispa ampliou o marcador, o camaronês John Mary.- Entramos muito focados em campo. Sabíamos que seria uma partida muito difícil, como foi, mas sair com a vitória seria fundamental. Consegui aproveitar a primeira chance que tive no jogo e fiz gol logo no início, o que nos deu um pouco mais de tranqüilidade. Estou muito feliz com o desempenho do time e com o meu também. Agora, é continuar trabalhando para alcançarmos coisas maiores no campeonato. Não viemos fazer figuração - disse Bruno Mendes, que foi muito festejado pelos torcedores no final do jogo.