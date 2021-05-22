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futebol

Bruno Mendes marca e Fukuoka chega à sexta vitória seguida na J-League

Brasileiro marcou o gol de empate da equipe, que venceu o Shonan Bellmare de virada
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Publicado em 22 de Maio de 2021 às 11:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mai 2021 às 11:34
Crédito: Bruno Mendes vive boa fase no futebol japonês (Instagram Oficial do Fukuoka
Um dos grandes destaques das últimas rodadas da J-League é o Fukuoka, do atacante Bruno Mendes. Neste sábado, a equipe chegou à sexta vitória seguida na competição ao bater o Shonan Bellmare por 2 a 1, de virada, com direito a gol do brasileiro. Com o resultado, o Fukuoka chegou à quinta colocação do torneio com 28 pontos, três atrás do terceiro colocado, o Sagan Tosu, que hoje estaria classificado para a próxima Liga dos Campeões da Ásia.Embalado pelos resultados positivos e jogando em casa, o Fukuoka tomou um susto no primeiro tempo. Aos 32 minutos, Shintaro Nago abriu o placar para o Bellmare. Porém, na segunda etapa, depois de muito pressionar, o artilheiro Bruno Mendes apareceu para marcar o gol de empate, aos 20 minutos. E nem deu tempo para o time visitante tentar reagir. Cinco minutos depois, os donos da casa viraram o placar, com Douglas Grolli, dando números finais à partida.
- Foi um resultado muito importante para a gente conseguir manter essa sequência positiva que estamos tendo na competição. São seis vitórias seguidas, que nos dá força e confiança para seguir brigando na parte de cima da tabela. Sabemos que ainda tem muito campeonato pela frente, mas é importante estar sempre mirando as primeiras colocações. Fico feliz pelo gol e por poder ajudar a equipe, mas o mais importante foram os três pontos conquistados - afirmou Bruno Mendes.
O Fukuoka volta à campo na próxima quarta-feira, às 7h (horário de Brasília), para enfrentar o Yokohama FC, lanterna do torneio, fora de casa.

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