Bruno Mendes marca e Fukuoka chega à sexta vitória seguida na J-League

Um dos grandes destaques das últimas rodadas da J-League é o Fukuoka, do atacante Bruno Mendes. Neste sábado, a equipe chegou à sexta vitória seguida na competição ao bater o Shonan Bellmare por 2 a 1, de virada, com direito a gol do brasileiro. Com o resultado, o Fukuoka chegou à quinta colocação do torneio com 28 pontos, três atrás do terceiro colocado, o Sagan Tosu, que hoje estaria classificado para a próxima Liga dos Campeões da Ásia.Embalado pelos resultados positivos e jogando em casa, o Fukuoka tomou um susto no primeiro tempo. Aos 32 minutos, Shintaro Nago abriu o placar para o Bellmare. Porém, na segunda etapa, depois de muito pressionar, o artilheiro Bruno Mendes apareceu para marcar o gol de empate, aos 20 minutos. E nem deu tempo para o time visitante tentar reagir. Cinco minutos depois, os donos da casa viraram o placar, com Douglas Grolli, dando números finais à partida.