Bruno Mendes marca e Cerezo Osaka volta a vencer na J-League

Em ótima fase no Japão, o atacante Bruno Mendes, mais uma vez, foi destaque do Cerezo Osaka na J-League. Com um gol de cabeça, o brasileiro abriu o placar na vitória de seu time sobre o Vegalta Sendai, por 3 a 2, jogando fora de casa, na madrugada deste domigo (27/09).

Além de Bruno, o croata Matej Jonjic, e o japonês Kiyotake marcaram para o time de Osaka. E Takuma Nishimura (2), diminuiu para o Sendai. Artilheiro do Cerezo na temporada, com nove gols, Bruno comemorou a boa atuação e exaltou a entrega da equipe.- Foi um jogo muito difícil, decidido no final. O time todo está de parabéns pela atuação e entrega. A vitória foi fundamental para nos mantermos na vice-liderança e na perseguição ao Kawasaki Frontale na busca pelo título. Na próxima rodada teremos esse confronto direto e a chance de diminuirmos a diferença para eles. Estou muito feliz por, mais uma vez, contribuir marcando gols - disse o artilheiro.