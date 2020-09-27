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futebol

Bruno Mendes marca e Cerezo Osaka volta a vencer na J-League

Artilheiro da equipe, atacante brasileiro, de cabeça, abriu o placar na
vitória por 3 a 2 sobre o Vegalta Sendai
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Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 16:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2020 às 16:03
Crédito: Divulgação
Em ótima fase no Japão, o atacante Bruno Mendes, mais uma vez, foi destaque do Cerezo Osaka na J-League. Com um gol de cabeça, o brasileiro abriu o placar na vitória de seu time sobre o Vegalta Sendai, por 3 a 2, jogando fora de casa, na madrugada deste domigo (27/09).
Além de Bruno, o croata Matej Jonjic, e o japonês Kiyotake marcaram para o time de Osaka. E Takuma Nishimura (2), diminuiu para o Sendai. Artilheiro do Cerezo na temporada, com nove gols, Bruno comemorou a boa atuação e exaltou a entrega da equipe.- Foi um jogo muito difícil, decidido no final. O time todo está de parabéns pela atuação e entrega. A vitória foi fundamental para nos mantermos na vice-liderança e na perseguição ao Kawasaki Frontale na busca pelo título. Na próxima rodada teremos esse confronto direto e a chance de diminuirmos a diferença para eles. Estou muito feliz por, mais uma vez, contribuir marcando gols - disse o artilheiro.
Com a vitória, o Cerezo Osaka se manteve na segunda colocação na tabela da J-League, com 42 pontos. O líder, Kawasaki Frontale, soma 53 pontos. Na próxima rodada, Cerezo e Kawasaki se enfrentam no duelo dos líderes.

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