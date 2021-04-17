Bruno Mendes faz o gol da vitória do Fukuoka, seu primeiro pelo clube

Após se recuperar de uma lesão muscular, que o deixou fora de combate no início da atual temporada, o atacante Bruno Mendes retornou à equipe há três rodadas e, neste sábado (17/04), voltou a fazer o que sabe e o que o consagrou nos dois últimos anos no Japão com a camisa do Cerezo Osaka. Desde janeiro defendendo o Avispa Fukuoka, foi dele o gol da vitória de 1 a 0 sobre o Tokyo, pela 11ª rodada da J-League, dando fim a um incômodo jejum.

O time não vencia há seis partidas, sendo cinco pelo Campeonato Japonês e uma pela Copa da Liga do Japão. De volta à equipe titular, Bruno Mendes, ex-Guarani e Botafogo, tratou de acabar com essa sequência negativa. Aos 13 minutos do segundo tempo, fez um gol de puro oportunismo, na pequena área, aproveitando um chute cruzado e empurrando para o fundo da rede. Foi seu primeiro gol com a camisa do Fukuoka, que retornou à divisão de elite do país neste ano.- Muito feliz de poder ajudar meus companheiros com esse gol, meu primeiro pelo Fukuoka. Fui muito bem recebido no clube e só quero retribuir com muitos outros. A gente precisava demais dessa vitória, que nos dará mais confiança para buscarmos uma colocação ainda melhor na tabela. Que possa ser uma nova etapa da equipe no campeonato - disse Bruno Mendes.