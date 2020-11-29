Bruno Mendes faz o gol da vitória do Cerezo Osaka, que luta por vaga na Champions da Ásia

Crédito: Bruno Mendes faz o gol da vitória do Cerezo Osaka - Divulgação Cerezo Osaka

Se o Kawasaki Frontale já garantiu o título no Japão de forma antecipada, a reta final da J-League é certeza de emoção para ver quais clubes garantirão as outras vagas para a próxima Liga dos Campeões da Ásia. E, neste domingo, um brasileiro tratou de manter o Cerezo Osaka vivo nessa briga. O atacante Bruno Mendes foi o autor do gol da vitória simples de 1 a 0 sobre o Yokohama FC, fixando a equipe na quinta colocação.

Na J-League, campeão e vice garantem classificação na Champions da Ásia, com o terceiro lugar podendo disputar os playoffs. E a poucas rodadas do fim, praticamente quatro equipes lutarão pelas duas vagas restantes. Devido à pandemia do novo coronavírus, alguns times têm mais jogos que outros. No momento, a tabela está assim: Gamba Osaka em segundo, com 59 pontos em 31 jogos, seguido por Nagoya (56 em 31), Kashima Antlers (55 em 32) e Cerezo Osaka (55 em 30).

Daí a importância do gol de Bruno Mendes neste domingo, que manteve a equipe com pelo menos um jogo a menos em relação aos concorrentes diretos. Ex-atacante de Guarani e Botafogo, Bruno marcou o gol da vitória do Cerezo Osaka aos 16 minutos do segundo tempo e comemorou muito após a partida. Segundo ele, apesar de a briga não ser mais pelo título, a reta final será das mais disputadas das últimas temporadas.