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Bruno Mendes faz o gol da vitória do Cerezo Osaka, que luta por vaga na Champions da Ásia

Vitória de 1 a 0 sobre Yokohama FC mantém equipe na briga pelas últimas duas vagas
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Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 10:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2020 às 10:53
Crédito: Bruno Mendes faz o gol da vitória do Cerezo Osaka - Divulgação Cerezo Osaka
Se o Kawasaki Frontale já garantiu o título no Japão de forma antecipada, a reta final da J-League é certeza de emoção para ver quais clubes garantirão as outras vagas para a próxima Liga dos Campeões da Ásia. E, neste domingo, um brasileiro tratou de manter o Cerezo Osaka vivo nessa briga. O atacante Bruno Mendes foi o autor do gol da vitória simples de 1 a 0 sobre o Yokohama FC, fixando a equipe na quinta colocação.
Na J-League, campeão e vice garantem classificação na Champions da Ásia, com o terceiro lugar podendo disputar os playoffs. E a poucas rodadas do fim, praticamente quatro equipes lutarão pelas duas vagas restantes. Devido à pandemia do novo coronavírus, alguns times têm mais jogos que outros. No momento, a tabela está assim: Gamba Osaka em segundo, com 59 pontos em 31 jogos, seguido por Nagoya (56 em 31), Kashima Antlers (55 em 32) e Cerezo Osaka (55 em 30).
Daí a importância do gol de Bruno Mendes neste domingo, que manteve a equipe com pelo menos um jogo a menos em relação aos concorrentes diretos. Ex-atacante de Guarani e Botafogo, Bruno marcou o gol da vitória do Cerezo Osaka aos 16 minutos do segundo tempo e comemorou muito após a partida. Segundo ele, apesar de a briga não ser mais pelo título, a reta final será das mais disputadas das últimas temporadas.
- A gente só lamenta não poder ter os estádios cheios, porque o campeonato está bem animado e disputado. Pode ser que essas duas últimas vagas para a Champions da Ásia só sejam definidas, mesmo, na última rodada. Fico muito feliz por ter feito esse gol e ajudado o Cerezo a se manter nessa briga. Vamos com tudo para nossas últimas seis partidas pra tentar garantir o vice-campeonato e a vaga direta na fase de grupos - disse Bruno Mendes, que chegou aos 7 gols na atual edição da J-League.

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