Bruno Melo rasga elogios ao técnico Pablo Vojvoda

Pablo Vojvoda está em alta no Fortaleza. Em sua primeira temporada, além do título estadual colocou o Tricolor na Libertadores da América.

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Se a torcida ama o argentino, dentro do elenco ele é ovacionado pelos atletas, que não escondem a simpatia pelo comandante.

O volante Bruno Melo, prata da casa, também é um admirador de Vojvoda e falou sobre o trabalho coletivo da comissão técnica.

‘O professor Vojvoda e a sua comissão técnica fizeram um trabalho espetacular. Acredito que é sempre um trabalho coletivo, todos se ajudando por vitórias e momentos especiais, o grupo é muito unido. Esse ano veio para coroar o trabalho excelente que todos fazem no clube’, afirmou.

Ele permanece

Com a vaga na Libertadores e repleto de moral, Pablo Vojvoda não quis ouvir as sondagens e assegurou que continua no clube nordestino ao longo de 2022.