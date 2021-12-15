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futebol

Bruno Melo rasga elogios ao técnico Pablo Vojvoda

Volante não escondeu a sua admiração pelo técnico do Tricolor do Pici...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2021 às 17:26

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 17:26

Pablo Vojvoda está em alta no Fortaleza. Em sua primeira temporada, além do título estadual colocou o Tricolor na Libertadores da América.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Se a torcida ama o argentino, dentro do elenco ele é ovacionado pelos atletas, que não escondem a simpatia pelo comandante.
O volante Bruno Melo, prata da casa, também é um admirador de Vojvoda e falou sobre o trabalho coletivo da comissão técnica.
‘O professor Vojvoda e a sua comissão técnica fizeram um trabalho espetacular. Acredito que é sempre um trabalho coletivo, todos se ajudando por vitórias e momentos especiais, o grupo é muito unido. Esse ano veio para coroar o trabalho excelente que todos fazem no clube’, afirmou.
Ele permanece
Com a vaga na Libertadores e repleto de moral, Pablo Vojvoda não quis ouvir as sondagens e assegurou que continua no clube nordestino ao longo de 2022.
Crédito: Vojvodacaiunogostodoelencoecomissãotécnica(LeonardoMoreira/FortalezaEC

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