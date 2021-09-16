Bruno Melo comemora classificação histórica na Copa do Brasil

Crédito: Jogador está no clube desde 2014 (Divulgação/Fortaleza

Em mais uma noite de grandes emoções na Copa do Brasil, o Fortaleza voltou a campo e conseguiu um belo triunfo para seguir na competição. O resultado de 3 a 1 diante do São Paulo não só colocou o clube na semifinal do torneio como também acabou com o incômodo jejum de seis partidas sem ganhar na temporada. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO lateral-esquerdo Bruno Melo, um dos atletas mais experientes no clube, falou sobre a emoção da classificação e a alegria de ver o clube do Pici nos grandes jogos.

- Belo jogo de toda equipe, todos estão de parabéns pela grande campanha do clube. É realmente um sentimento especial poder estar aqui e ver o clube ganhando os grandes jogos. São sete anos e mais de 100 jogos com essa camisa, é uma grande emoção jogar pelo Fortaleza e ver a alegria dos nossos torcedores com o resultado. É um momento muito gratificante de ver e poder fazer parte - - disse o atleta.

O lateral-esquerdo de 28 anos destacou, também, a qualidade da comissão técnica capitaneada por Juan Pablo Vojvoda sem deixar de mencionar as qualidades do plantel do qual faz parte desde 2014.

- Nosso grupo é muito bem treinado, a comissão técnica vem fazendo um grande trabalho e os resultados dentro de campo são consequência de tudo aquilo que aprendemos e nos dedicamos no dia a dia. O grupo é muito qualificado e dedicado, é realmente um grupo de atletas especiais. Vamos com tudo para o Brasileiro e as semifinais, os torcedores podem ter certeza que vamos fazer mais grandes partidas - finalizou.