Bruno Matias destaca bom desempenho do Brasil de Pelotas em casa e pede apoio da torcida contra o Avaí

O Brasil de Pelotas conseguiu grande vitória nos minutos finais contra o Náutico nesta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o que aumentou a esperança da torcida Xavante, que ainda sonha com a equipe no Brasileiro da Série B.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSMas essa vitória não veio por acaso. O time gaúcho vem melhorando e um dos destaques têm sido o meia Bruno Matias, que voltou a ser titular recentemente e vem comandando a equipe nessa tentativa de reação para escapar do rebaixamento.
Até o momento, o Brasil soma apenas 23 pontos em 32 partidas disputadas. Para Bruno, os resultados conquistados nos últimos jogos têm grande importância porque o adversário estava brigando para disputar o acesso e também por voltar a conquistar seu espaço na equipe.
“Temos em mente a dificuldade que enfrentamos durante o campeonato inteiro, que não tivemos um desempenho muito bom até aqui, mas essas vitórias na reta final têm sido importantes. Para mim ainda mais, porque estou voltando a jogar, então fico feliz de poder ajudar a equipe a conquistar bons resultados. O Náutico é uma equipe que vinha brigando na parte de cima e sair com essa vitória foi de suma importância para a sequência”, comentou o jogador.
O próximo compromisso do Xavante é contra Avaí, terça-feira, dia 02 de novembro, no estádio Bento Freitas. E o jogo não será nada fácil, haja vista que o Leão da Ilha busca se manter no G4 da Série B. Bruno Matias ressaltou a qualidade do time catarinense, porém afirmou que o apoio do torcedor no duelo dentro de casa será fundamental para equipe gaúcha conquistar mais uma vitória.
“Sabemos da força da equipe do Avaí, do que eles vêm brigando na competição. É um time organizado, bem treinado e com bons jogadores, mas estamos fazendo bons jogos em casa, então vamos tentar encaixar nossa estratégia para sair com o resultado positivo. Também contamos com o apoio do nosso torcedor, que tem nos apoiado bastante, e ficamos felizes com o retorno deles, porque tem nos ajudado nos jogos em casa”, finalizou.