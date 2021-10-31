Bruno Matias destaca bom desempenho do Brasil de Pelotas em casa e pede apoio da torcida contra o Avaí

Crédito: Lucas Almeida/Confiança

O Brasil de Pelotas conseguiu grande vitória nos minutos finais contra o Náutico nesta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o que aumentou a esperança da torcida Xavante, que ainda sonha com a equipe no Brasileiro da Série B.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSMas essa vitória não veio por acaso. O time gaúcho vem melhorando e um dos destaques têm sido o meia Bruno Matias, que voltou a ser titular recentemente e vem comandando a equipe nessa tentativa de reação para escapar do rebaixamento.

Até o momento, o Brasil soma apenas 23 pontos em 32 partidas disputadas. Para Bruno, os resultados conquistados nos últimos jogos têm grande importância porque o adversário estava brigando para disputar o acesso e também por voltar a conquistar seu espaço na equipe.

“Temos em mente a dificuldade que enfrentamos durante o campeonato inteiro, que não tivemos um desempenho muito bom até aqui, mas essas vitórias na reta final têm sido importantes. Para mim ainda mais, porque estou voltando a jogar, então fico feliz de poder ajudar a equipe a conquistar bons resultados. O Náutico é uma equipe que vinha brigando na parte de cima e sair com essa vitória foi de suma importância para a sequência”, comentou o jogador.

O próximo compromisso do Xavante é contra Avaí, terça-feira, dia 02 de novembro, no estádio Bento Freitas. E o jogo não será nada fácil, haja vista que o Leão da Ilha busca se manter no G4 da Série B. Bruno Matias ressaltou a qualidade do time catarinense, porém afirmou que o apoio do torcedor no duelo dentro de casa será fundamental para equipe gaúcha conquistar mais uma vitória.