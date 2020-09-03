Bruno Matias comemora primeira vitória no Brasil de Pelotas

Crédito: Bruno Matias comemora vitória no Brasil de Pelotas - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Após seis rodadas, o Brasil de Pelotas finalmente conseguiu superar a desconfiança e venceu o Cruzeiro, quarta-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe do volante Bruno Matías chegou aos seis pontos na classificação e subiu para o 13o lugar. Aliviado, o jogador lembrou que o time vinha tendo boas atuações, mas deixando escapar as vitórias nos detalhes.

-Felicidade muito grande por termos alcançado a nossa primeira vitória na Série B. O time vinha fazendo bons jogos, mas pecando em alguns detalhes que acabavam comprometendo o resultado. Mas tínhamos a consciência que estávamos próximos de sair de uma partida com os três pontos. Nos cobrávamos muito para que os erros fossem sendo corrigidos e felizmente fizemos um grande jogo contra o Cruzeiro, que é uma ótima equipe e aumentou ainda mais a nossa motivação para o duelo - disse o Bruno.

Aos 21 anos, Bruno Matías chegou ao Brasil de Pelotas após disputar o Campeonato Paulista pelo Novorizontino. Adaptado ao clube, o jogador já se sente em casa na cidade e espera seguir retribuindo em campo o carinho recebido pelos torcedores através das redes sociais.