Bruno Leonardo é anunciado como novo reforço da Ferroviária

Crédito: Tiago Pavini/Ferroviária SA

A Ferroviária anunciou a contratação do zagueiro Bruno Leonardo para reforçar a equipe na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. O defensor estava no São Bento e assinou vínculo até 25 de maio de 2022 com a Locomotiva.

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Natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, mas criado em São Joaquim da Barra, Bruno Leonardo fala sobre a expectativa em sua chegada à Ferroviária.

VEJA TABELA E SIMULE TODOS OS CONFRONTOS DA LIBERTADORES- A expectativa é a melhor possível. Sou aqui do interior, criado em São Joaquim da Barra. Então acompanho a Ferroviária e é muito orgulho para mim estar vestindo e fazer parte desse projeto, que vem crescendo e se mostrando cada vez mais no cenário do futebol. O torcedor afeano pode esperar muita luta, vontade, dedicação e profissionalismo. - afirmou o zagueiro.

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Revelado pelas categorias de base do Santos, Bruno Leonardo acumula passagens por Portuguesa Santista, VOCEM, Patrocinense e São Bento. Pela equipe de Sorocaba, o defensor conquistou o acesso para a elite paulista em 2020.