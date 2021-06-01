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futebol

Bruno Leonardo é anunciado como novo reforço da Ferroviária

Zagueiro reforça a Locomotiva com vínculo até o final do Paulistão de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 18:45

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 18:45

Crédito: Tiago Pavini/Ferroviária SA
A Ferroviária anunciou a contratação do zagueiro Bruno Leonardo para reforçar a equipe na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. O defensor estava no São Bento e assinou vínculo até 25 de maio de 2022 com a Locomotiva.
Veja 30 feras do futebol europeu com vínculo terminando em junho
Natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, mas criado em São Joaquim da Barra, Bruno Leonardo fala sobre a expectativa em sua chegada à Ferroviária.
VEJA TABELA E SIMULE TODOS OS CONFRONTOS DA LIBERTADORES- A expectativa é a melhor possível. Sou aqui do interior, criado em São Joaquim da Barra. Então acompanho a Ferroviária e é muito orgulho para mim estar vestindo e fazer parte desse projeto, que vem crescendo e se mostrando cada vez mais no cenário do futebol. O torcedor afeano pode esperar muita luta, vontade, dedicação e profissionalismo. - afirmou o zagueiro.
>> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Revelado pelas categorias de base do Santos, Bruno Leonardo acumula passagens por Portuguesa Santista, VOCEM, Patrocinense e São Bento. Pela equipe de Sorocaba, o defensor conquistou o acesso para a elite paulista em 2020.
A Ferroviária faz sua estreia na Série D do Brasileirão no sábado (5), diante do Uberlândia. A Locomotiva está no Grupo 6, ao lado de Uberlândia-MG, Boa Esporte-MG, Caldense-MG, Patrocinense-MG, Rio Branco de Venda Nova-ES, Rio Branco-ES e Águia Negra-MS.

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