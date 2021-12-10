Bruno Lamas vive expectativa de conquistar título da Copa da Coreia do Sul pelo Daegu

Na primeira experiência no futebol sul-coreano, o meia Bruno Lamas quer encerrar a temporada com chave de ouro pelo Daegu FC. O brasileiro está na final da Copa da Coreia do Sul e pode garantir o título na madrugada deste sábado, diante do Jeonman Dragons, pelo jogo de volta da competição.

Camisa 10 e um dos destaques da equipe em 2021, Bruno Lamas vive a expectativa de levantar o caneco. O meia brasileiro foi quem marcou o gol da vitória do Daegu no jogo de ida e tem agora a vantagem do empate para conquistar a taça.

– Estou muito feliz e muito ansioso para o jogo final. Meu maior objetivo é ganhar esse título com o Daegu. Fico feliz de ter marcado o gol da vitória no jogo de ida e ter ajudado a equipe. Mas o foco principal é ser campeão e encerrar bem a temporada – afirmou.

O meia Bruno Lamas faz um balanço positivo de sua temporada. Com seis gols e nove assistências em 2021, o brasileiro estava no Khorfakkan, dos Emirados Árabes, e chegou ao Daegu na metade do ano. O meia fala sobre a boa adaptação que teve no futebol sul-coreano e ressalta a dificuldade da liga local.

– Achei essa temporada muito boa, em um campeonato que muitos vêm e têm dificuldade de jogar. É a liga mais forte na Ásia e consegui chegar e me manter jogando todos os jogos. Claro que queria ter feito mais gols e mais assistências, mas acho que os gols saíram na hora certa e decisiva, então estou feliz – concluiu.