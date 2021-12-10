Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Bruno Lamas vive expectativa de conquistar título da Copa da Coreia do Sul pelo Daegu
futebol

Bruno Lamas vive expectativa de conquistar título da Copa da Coreia do Sul pelo Daegu

Meia brasileiro marcou o gol da vitória no jogo de ida contra o Jeonman Dragons
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 dez 2021 às 12:05

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 12:05

Na primeira experiência no futebol sul-coreano, o meia Bruno Lamas quer encerrar a temporada com chave de ouro pelo Daegu FC. O brasileiro está na final da Copa da Coreia do Sul e pode garantir o título na madrugada deste sábado, diante do Jeonman Dragons, pelo jogo de volta da competição.
Camisa 10 e um dos destaques da equipe em 2021, Bruno Lamas vive a expectativa de levantar o caneco. O meia brasileiro foi quem marcou o gol da vitória do Daegu no jogo de ida e tem agora a vantagem do empate para conquistar a taça.
– Estou muito feliz e muito ansioso para o jogo final. Meu maior objetivo é ganhar esse título com o Daegu. Fico feliz de ter marcado o gol da vitória no jogo de ida e ter ajudado a equipe. Mas o foco principal é ser campeão e encerrar bem a temporada – afirmou.
O meia Bruno Lamas faz um balanço positivo de sua temporada. Com seis gols e nove assistências em 2021, o brasileiro estava no Khorfakkan, dos Emirados Árabes, e chegou ao Daegu na metade do ano. O meia fala sobre a boa adaptação que teve no futebol sul-coreano e ressalta a dificuldade da liga local.
– Achei essa temporada muito boa, em um campeonato que muitos vêm e têm dificuldade de jogar. É a liga mais forte na Ásia e consegui chegar e me manter jogando todos os jogos. Claro que queria ter feito mais gols e mais assistências, mas acho que os gols saíram na hora certa e decisiva, então estou feliz – concluiu.
Crédito: (Foto:Divulgação/FACup

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados