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Bruno Lamas, do Daegu, celebra gol e classificação à final da Copa da Coreia do Sul: 'Extremamente feliz'

Camisa 10 da equipe sul-coreana marcou o único gol da partida na vitória contra o Gangwon, por 1 a 0, na semifinal da competição eliminatória
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Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 13:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2021 às 13:58
Crédito: Divulgação / FA Cup
O Daegu está classificado para a final da Copa da Coreia do Sul. Na última quinta-feira, a equipe azul celeste bateu o Gangwon, por 1 a 0, na semifinal, e garantiu a vaga na grande decisão. O gol da partida foi marcado pelo brasileiro Bruno Lamas, que celebrou o momento.
- Foi uma sensação inexplicável, algo que parece um sonho. Um gol que venho buscando há muitos jogos, mas ele estava guardado para a hora certa. Estou extremamente feliz - afirmou o camisa 10, que marcou seu primeiro gol pelo clube e soma duas assistências nesta temporada.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
Após a classificação, o Daegu muda a chave e volta suas atenções para a próxima fase da K-League, o campeonato nacional. O brasileiro espera ajudar a equipe a conquistar pelo menos uma vaga para a próxima edição da Liga dos Campeões da Ásia.
- Queremos fazer o máximo de pontos possíveis e jogar bem todos os jogos. Quero jogar todos até o final e ajudar a equipe no que eu puder para assegurar uma vaga para a AFC do próximo ano - concluiu.
+ Só com “estrangeiros”? Veja atletas que podem pintar nesta sexta-feira na convocação da Seleção
O Daegu volta a campo pela próxima fase da K-League no próximo domingo, quando enfrenta, em casa, o Jeju United. Na decisão da Copa da Coreia do Sul, o adversário será o Jeonman Dragons, que eliminou o Ulsan Hyundai na outra semifinal.

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