Bruno Lamas, do Daegu, celebra gol e classificação à final da Copa da Coreia do Sul: 'Extremamente feliz'

Crédito: Divulgação / FA Cup

O Daegu está classificado para a final da Copa da Coreia do Sul. Na última quinta-feira, a equipe azul celeste bateu o Gangwon, por 1 a 0, na semifinal, e garantiu a vaga na grande decisão. O gol da partida foi marcado pelo brasileiro Bruno Lamas, que celebrou o momento.

- Foi uma sensação inexplicável, algo que parece um sonho. Um gol que venho buscando há muitos jogos, mas ele estava guardado para a hora certa. Estou extremamente feliz - afirmou o camisa 10, que marcou seu primeiro gol pelo clube e soma duas assistências nesta temporada.

+ Veja a tabela e os jogos da Champions League

Após a classificação, o Daegu muda a chave e volta suas atenções para a próxima fase da K-League, o campeonato nacional. O brasileiro espera ajudar a equipe a conquistar pelo menos uma vaga para a próxima edição da Liga dos Campeões da Ásia.

- Queremos fazer o máximo de pontos possíveis e jogar bem todos os jogos. Quero jogar todos até o final e ajudar a equipe no que eu puder para assegurar uma vaga para a AFC do próximo ano - concluiu.

+ Só com “estrangeiros”? Veja atletas que podem pintar nesta sexta-feira na convocação da Seleção