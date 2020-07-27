Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bruno Lage está próximo de treinar uma equipe da Premier League

TV portuguesa dá como quase certa a ida do treinador de 44 anos, que pediu demissão do Benfica em junho, para um dos mais tradicionais clubes da elite inglesa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jul 2020 às 00:35

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 00:35

Crédito: Bruno Lages está na mira do Aston Villa (Divulgação/slbenfica.pt
A Premier League poderá contar com mais um treinador português no comando de um time. Segundo a TV portuguesa SpotT TV, as negociações do Aston Villa com Bruno Lage, que pediu demissão do Benfica no fim de junho, após uma série de maus resultados, estão muito avançadas e ele deverá ser anunciado para o lugar de Dean Smith nos próximos dias.
Bruno Lage é sonho antigo do Aston Villa, que, segundo apurações do jornal português 'A Bola' tentara a sua contratação para a temporada 2019/20, que marcou a volta da equipe à elite inglesa. Porém, Lage preferiu seguir no Benfica.
O Aston Villa encerrou a sua participação na Premier League conseguindo a sua salvação na última rodada, ao derrotar o West Ham e ser beneficiado pelo derrota do Watford para o Arsenal. O Aston terminou com 35 pontos, contra 34 do Watford e ficou na posição 17, a primeira acima da zona de degola.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados