Bruno Lage está próximo de treinar uma equipe da Premier League

Crédito: Bruno Lages está na mira do Aston Villa (Divulgação/slbenfica.pt

A Premier League poderá contar com mais um treinador português no comando de um time. Segundo a TV portuguesa SpotT TV, as negociações do Aston Villa com Bruno Lage, que pediu demissão do Benfica no fim de junho, após uma série de maus resultados, estão muito avançadas e ele deverá ser anunciado para o lugar de Dean Smith nos próximos dias.

Bruno Lage é sonho antigo do Aston Villa, que, segundo apurações do jornal português 'A Bola' tentara a sua contratação para a temporada 2019/20, que marcou a volta da equipe à elite inglesa. Porém, Lage preferiu seguir no Benfica.