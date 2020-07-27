Bruno Lage está próximo de treinar uma equipe da Premier League

A Premier League poderá contar com mais um treinador português no comando de um time. Segundo a TV portuguesa SpotT TV, as negociações do Aston Villa com Bruno Lage, que pediu demissão do Benfica no fim de junho, após uma série de maus resultados, estão muito avançadas e ele deverá ser anunciado para o lugar de Dean Smith nos próximos dias.
Bruno Lage é sonho antigo do Aston Villa, que, segundo apurações do jornal português 'A Bola' tentara a sua contratação para a temporada 2019/20, que marcou a volta da equipe à elite inglesa. Porém, Lage preferiu seguir no Benfica.
O Aston Villa encerrou a sua participação na Premier League conseguindo a sua salvação na última rodada, ao derrotar o West Ham e ser beneficiado pelo derrota do Watford para o Arsenal. O Aston terminou com 35 pontos, contra 34 do Watford e ficou na posição 17, a primeira acima da zona de degola.