Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bruno José termina o ano em alta no Brasil de Pelotas e planeja 2021

Jovem atacante, de 22 anos, marcou um gol e deu uma assistência nos últimos dois jogos e vem sendo um dos destaques do Xavante na Série B do Campeonato Brasileiro 2020...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jan 2021 às 18:09

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 18:09

Crédito: Bruno José é um dos destaques do Brasil de Pelotas no Brasileirão série B (Arquivo Pessoal
O atacante Bruno José terminou o ano em alta com a camisa do Brasil de Pelotas. Foi dele o único gol da vitória diante do Confiança na última segunda-feira, no Bento Freitas, pela 31ª rodada da Série B, que fechou 2020. Emprestado pelo Internacional até o fim da competição nacional, o jogador já planeja uma temporada em 2021.
+Confira a tabela do Campeonato Gaúcho 2021
- Espero que 2021 continue sendo bom, que essa pandemia acabe logo e tudo volte ao normal. Meu desejo é que o nosso time continue conquistando mais e mais. É muito bom estar marcando gols, ainda mais ajudando a equipe a conquistar nossos objetivos. Estou muito feliz por tudo o que está acontecendo - disse Bruno José.Na atual temporada, Bruno José entrou em campo em 17 jogos pelo Brasil de Pelotas, onde fez cinco gols e deu duas assistências. O atacante explicou qual a receita para o sucesso com a camisa do Xavante.
- Acho que nada supera o trabalho e a vontade de vencer. Temos um elenco muito qualificado e a confiança do treinador e da comissão técnica. Acredito que isso é de extrema importância - afirmou.
O Brasil de Pelotas está na 10ª posição da Série B, e tem 43 pontos, seis a menos que a última equipe do G-4, o Juventude. O Xavante não perde há quatro jogos (três vitórias e um empate). A próxima partida será no dia 3 de janeiro diante da líder Chapecoense, fora de casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados