Bruno José termina o ano em alta no Brasil de Pelotas e planeja 2021

O atacante Bruno José terminou o ano em alta com a camisa do Brasil de Pelotas. Foi dele o único gol da vitória diante do Confiança na última segunda-feira, no Bento Freitas, pela 31ª rodada da Série B, que fechou 2020. Emprestado pelo Internacional até o fim da competição nacional, o jogador já planeja uma temporada em 2021.
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- Espero que 2021 continue sendo bom, que essa pandemia acabe logo e tudo volte ao normal. Meu desejo é que o nosso time continue conquistando mais e mais. É muito bom estar marcando gols, ainda mais ajudando a equipe a conquistar nossos objetivos. Estou muito feliz por tudo o que está acontecendo - disse Bruno José.Na atual temporada, Bruno José entrou em campo em 17 jogos pelo Brasil de Pelotas, onde fez cinco gols e deu duas assistências. O atacante explicou qual a receita para o sucesso com a camisa do Xavante.
- Acho que nada supera o trabalho e a vontade de vencer. Temos um elenco muito qualificado e a confiança do treinador e da comissão técnica. Acredito que isso é de extrema importância - afirmou.
O Brasil de Pelotas está na 10ª posição da Série B, e tem 43 pontos, seis a menos que a última equipe do G-4, o Juventude. O Xavante não perde há quatro jogos (três vitórias e um empate). A próxima partida será no dia 3 de janeiro diante da líder Chapecoense, fora de casa.