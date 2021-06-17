Bruno José marca e dá a vitória ao Cruzeiro sobre a Ponte Preta, a 1ª do time azul na Série B 2021

Finalmente! O Cruzeiro venceu na Série B 2021. A Raposa derrotou a Ponte Preta por 1 a 0, gol de Bruno José, nesta quarta-feira, 16 de junho, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela quarta rodada da competição. Com o resultado, a Raposa subiu para a 14ª posição, saindo da zona do rebaixamento , chegando aos quatro pontos, quebrando uma sequência de quatro jogos sem vencer, sendo três na Série B e um pela Copa do Brasil. Para a Macaca, a derrota a levou para a lanterna da competição, com apenas um ponto em quatro partidas, seguindo sem triunfar no campeonato deste ano. O time comandado por Mozart Santos reduz a pressão sobre a equipe, vai mais tranquilo para o duelo contra o Operário-PR, fora de casa, na próxima rodada. Destaque para uma equipe mais centrada, menos afobada, que pode melhorar nos jogos vindouros. Os times acharam que era “proibido” entrar na área adversária​Ponte Preta e Cruzeiro chutaram 12 vezes ao gol no primeiro tempo. Porém, sem muita eficácia. E, apesar do bom volume de arremates, as duas equipes arriscaram de fora da área, não chegando nem perto da grande área. Parecia que o jogo só poderia acontecer até a intermediária. Escalação nova, mas, precisará de tempo​Mozart Santos ousou e fez um meio de campo com apenas um volante, Flávio, dois armadores, Giovanni e Marcinho, além de três atacantes. Foi uma forma de tentar por o time para frente, que rateou um pouco na etapa inicial, mas ganhou mais corpo no segundo tempo. Precisará de tempo, mas é mais promissor do que três volantes, como Felipe Conceição montava. Bruno José cercado, abre o placar em Campinas​O atacante celeste, que se movimentou bem no jogo, fez o que se espera de um jogador de velocidade: conseguir superar a defesa em uma jogada rápida. Bruno saiu do meio de três defensores da Ponte e acertou o canto esquerdo de Ygor. Raposa na frente. Ponte vai para Derby com crise e lanterna na mãoA Macaca não venceu na segunda divisão, amarga a lanterna e terá pela frente uma chance de se recuperar ou aumentar sua crise no duelo contra o maior rival, Guarani, na próxima rodada. Consistente e menos afobado​O Cruzeiro foi um time menos ansioso e mais bem postado em campo. Ainda longe de um futebol vistoso, mas o importante no momento era trazer os três pontos e amenizar a pressão na equipe, que ainda não tinha vencido na Série B. Próximos jogos​O Cruzeiro volta a campo no dia 19 de junho, sábado, às 19h, no Germano Kruger, contra o Operário-PR. Já a Ponte faz o Derby contra o Guarani, também no sábado, só que às 18h30, no Estádio Brinco de Ouro. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​PONTE PRETA 0 X 1 CRUZEIROData: 16 de junho de 2021Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral (RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves e André da Silva Bitencourt (ambos do RS)Cartões amarelos: Locatelli (PON), Ruan Renato (PON), Ramon (CRU), Rômulo (CRU)Cartões vermelhos:-Gols: Bruno José, aos 11’-2ºT(0-1) PONTE PRETA (Técnico:Gilson Kleina)​Ygor Vinhas, Cleylton, Ednei e Ruan Renato (Richard, aos 35’-2ºT); Kevin, Dawhan, Locatelli (Renatinho, aos 35’-2ºT), Camilo (Rodrigão, aos 35’-2ºT) e Jean Carlos; Moisés (Fessin, aos 24’-2ºT) e João Veras (Paulo Sérgio, aos 17’-2ºT) CRUZEIRO (Técnico: Mozart Santos)​Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira (Weverton-intervalo); Flávio, Giovanni Piccolomo (Adriano, aos 19’-2º T) e Marcinho (Airton, aos 26’-2ºT), Bruno José; Rafael Sobis (Guilherme Bissoli, aos 42’-2ºT) e Felipe Augusto