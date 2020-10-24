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Bruno Henrique marca pela primeira vez na Arábia Saudita e garante empate do Al Ittihad

Meio-campista deu passe para Romarinho abrir o placar e ainda assegurou, nos acréscimos, a igualdade em 2 a 2 com o Al Fateh, neste sábado (24), fora de casa...

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 17:57

LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 17:57
Crédito: Al Ittihad/Divulgação
O volante Bruno Henrique precisou de apenas uma partida inteira para mostrar que será peça fundamental do Al Ittihad na temporada. Com direito a um lindo gol e bela assistência, o brasileiro foi o grande nome do empate em 2 a 2 com o Al Fateh, neste sábado (24), fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Saudita.
Ainda no primeiro tempo, o camisa 19 foi o responsável por dar uma ótima assistência para o compatriota Romarinho abrir o placar, de cabeça. Na volta do intervalo, Mitchel te Vrede, de pênalti, e Ali Al-Zagaan viraram o jogo para os mandantes. Nos acréscimos, porém, o ex-palmeirense apareceu na entrada da área, deu belo corte no marcador e finalizou com qualidade para evitar a derrota da sua equipe e marcar o seu primeiro gol pelo clubeApós a partida, Bruno Henrique falou sobre os seus primeiros dias no novo clube e analisou o resultado.
- Cheguei ao país há poucos dias e estou me esforçando ao máximo para me adaptar o mais rápido possível. Hoje, pude jogar a partida inteira e consegui ajudar com um gol e uma assistência. Infelizmente, a gente não ganhou, mas, pelas circunstâncias do jogo, acho que o resultado foi bom. Espero seguir evoluindo a cada treino para ir entrosando melhor com meus novos companheiros - afirmou.
- Esses primeiros dias aqui no clube têm sido ótimos. Fui muito bem recebido por todos. Aqui também temos vários brasileiros no time, além do Carille e de boa parte da comissão técnica, e isso ajuda muito na adaptação. Fiz apenas meu segundo jogo pelo Al Ittihad e espero seguir ajudando a equipe para conquistarmos nossos objetivos na temporada - acrescentou.
A terceira partida de Bruno Henrique pelo Al Ittihad está marcada para o próximo sábado, quando a equipe receberá o Al Ahli, no King Abdullah Sport City Stadium.

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