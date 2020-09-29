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Após teste positivo

Bruno Henrique e Vitinho são liberados e reforçam Flamengo na Libertadores

Os atacantes fizeram parte dos sete infectados antes do jogo contra o Barcelona, ainda em Guayaquil, e voltaram ao Brasil enquanto o time atuava

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 20:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 20:02
Bruno Henrique renovou com o Flamengo até 2023
Bruno Henrique se recuperou da Covid-19 Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo ganhou importantes reforços para o duelo da Copa Libertadores, diante do Independiente Del Valle, nesta quarta-feira. Os atacantes Bruno Henrique e Vitinho, que engrossavam a lista dos 20 jogadores infectados pela covid-19, tiveram seus exames com resultado negativo e foram liberados para a partida no Maracanã, no Rio de Janeiro. Gabriel Barbosa não sente mais dores musculares e pode ser outro reforço.
Depois de ter de apelar a garotos diante do Palmeiras, no fim de semana, em rodada do Brasileirão, agora o técnico interino Jordi Guerrero ganha reforços de peso e experiência para o jogo da "vingança".
O Flamengo necessita da vitória e vai para cima dos equatorianos. Separados na classificação apenas pelo saldo de gols, a meta é não apenas vencer, mas diminuir consideravelmente a desvantagem de 8 a 0 no fundamento.
Os atacantes fizeram parte dos sete infectados antes do jogo contra o Barcelona, ainda em Guayaquil, e voltaram ao Brasil enquanto o time atuava. Eles realizaram exames no sábado e novamente neste início de semana. O resultado negativo de ambos já foi encaminhado à Conmebol e a dupla está liberada.
MAIS UM ANO - O jovem meia colombiano Richard Ríos, de 20 anos, teve seu contrato com o time profissional renovado por mais um ano. Agora seu vínculo vai até dezembro de 2021. "Estou muito feliz em renovar o contrato com o Flamengo. Espero dar muitas alegrias para a Nação", disse o jovem, ao site oficial do clube. Ele entrou no segundo tempo do empate com o Palmeiras por 1 a 1, no domingo.

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