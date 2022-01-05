Bruno Henrique é o segundo volante com mais participações diretas em gols na Arábia Saudita

Um dos grandes destaques do Al Ittihad nos últimos jogos de 2021, com direito a gol da classificação às quartas de final da Copa do Rei da Arábia Saudita, contra o Al Fateh, e assistência decisiva para a virada diante do Al Ettifaq, que mantém a equipe na liderança isolada do Campeonato Saudita, o meio-campista Bruno Henrique vem chamando a atenção no país asiático e é uma das principais esperanças do time para 2022.

+ Desempenho, crise e regras da La Liga: o porquê do Barcelona querer se desfazer de Philippe CoutinhoEntre todos os volantes que atuam no futebol saudita, o camisa 19 dos Tigres é o segundo com mais participações diretas em gols na temporada. Até aqui, foram três bolas na rede e duas assistências em 16 partidas, totalizando cinco ações decisivas.

Esse número merece ainda mais destaque levando-se em consideração que Bruno Henrique atuou, até aqui, 563 minutos na temporada. Ou seja, participa, diretamente, de um tento a cada 112,6 minutos. O único volante com mais ações decisivas do que o brasileiro é o grego Pana Tachtsidis, do Al-Gayha, que tem um gol e oito assistências, mas que apresenta uma média de uma participação direta a cada 129,7 minutos, abaixo do aproveitamento do jogador do Al Ittihad.

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- É sempre importante jogar e ser participativo. Nesses últimos meses, consegui atuar com regularidade e ajudei em vitórias muito importantes para nossa equipe. Temos um grupo forte e todos estão de parabéns pelo bom momento que estamos vivendo. A gente precisa seguir trabalhando com seriedade para alcançar nossos objetivos e sabemos que temos condições para isso - afirmou.

O Al Ittihad lidera o Campeonato Saudita, com 32 pontos, um a mais em relação ao vice-líder Al Shabab Riyadh. Bruno Henrique já soma um gol e duas assistências na competição. O meia também já anotou um tento na Copa do Rei da Arábia Saudita, que garantiu a equipe nas quartas de final do torneio, e deixou a sua marca na final da Liga dos Campeões Árabes.

Ao todo, em pouco mais de um ano no país, Bruno Henrique já disputou 34 jogos pelo Al Ittihad, marcou quatro gols e deu seis assistências. Nesta sexta-feira, dia 7 de janeiro, Bruno Henrique estará à disposição para o jogo contra o Al Feiha, em casa, pela 16ª rodada do Campeonato Saudita.