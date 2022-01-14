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Bruno Henrique dá nova assistência e chega a cinco participações diretas em gol nos últimos cinco jogos

Segundo volante com mais ações decisivas no futebol saudita, camisa 19 teve papel preponderante no oitavo triunfo seguido dos Tigres, desta vez, por 2 a 1, sobre o Al Raed
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LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2022 às 20:39

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 20:39

O volante Bruno Henrique vive grande fase no futebol saudita. Nesta sexta-feira, o brasileiro voltou a participar decisivamente de mais uma vitória do Al Ittihad, a oitava seguida na temporada, desta vez, com assistência para Abderrazak Hamdallah abrir o placar na vitória de 2 a 1 sobre o Al Raed, fora de casa, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Saudita. Romarinho, de pênalti, fez o outro gol da equipe, enquanto Mohamed Fouzair descontou para os mandantes.+ Guardiola pede a chegada de Haaland no Manchester City, diz jornal
Essa foi a quinta participação direta de Bruno Henrique nos últimos cinco jogos. Antes, o camisa 19 já havia feito o gol da classificação às quartas de final da Copa do Rei da Arábia Saudita, contra o Al Fateh, e dado duas assistências no triunfo contra o Al Feiha e uma diante do Al Ettifaq.
- Acredito que esteja vivendo o meu melhor momento aqui no Al Ittihad. Desde que cheguei ao futebol saudita, sempre trabalhei muito para manter o bom desempenho que levou o clube a me contratar e que mostrei nos outros times que defendi. Agora, venho tendo sequência e, graças a Deus, tenho conseguido ajudar o time tanto no setor defensivo como no ataque - disse.
+ Messi se pronuncia sobre recuperação do Covid-19: ‘Demorei mais do que pensava para ficar bem’
Com a vitória, o Al Ittihad chegou aos 38 pontos e abriu cinco em relação ao vice-líder Al Shabab Riyadh, mesmo tendo um jogo a menos. Os Tigres voltarão a jogar na próxima sexta-feira, 21 de janeiro, quando recebem o Al Faisaly, no King Abdullah Sports City.
- Conseguimos mais uma vitória, que mantém a nossa sequência positiva e deixa a gente com uma certa distância na liderança. Agora, é continuar trabalhando para que os bons resultados se mantenham e a gente termine a temporada com títulos - completou.
Entre todos os volantes que atuam no futebol saudita, Bruno Henrique é o segundo com mais participações diretas em gols na temporada. Até aqui, foram três bolas na rede e cinco assistências em 18 partidas, totalizando oito ações decisivas. Tudo isso em apenas 733 minutos em campo. Ou seja, média de uma participação a cada 91,6 minutos.
Crédito: BrunoHenriquetemsidoumdosprincipaisnomesdoAlIttihad(Divulgação/AlIttihad

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