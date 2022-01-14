Bruno Henrique dá nova assistência e chega a cinco participações diretas em gol nos últimos cinco jogos

O volante Bruno Henrique vive grande fase no futebol saudita. Nesta sexta-feira, o brasileiro voltou a participar decisivamente de mais uma vitória do Al Ittihad, a oitava seguida na temporada, desta vez, com assistência para Abderrazak Hamdallah abrir o placar na vitória de 2 a 1 sobre o Al Raed, fora de casa, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Saudita. Romarinho, de pênalti, fez o outro gol da equipe, enquanto Mohamed Fouzair descontou para os mandantes.+ Guardiola pede a chegada de Haaland no Manchester City, diz jornal

Essa foi a quinta participação direta de Bruno Henrique nos últimos cinco jogos. Antes, o camisa 19 já havia feito o gol da classificação às quartas de final da Copa do Rei da Arábia Saudita, contra o Al Fateh, e dado duas assistências no triunfo contra o Al Feiha e uma diante do Al Ettifaq.

- Acredito que esteja vivendo o meu melhor momento aqui no Al Ittihad. Desde que cheguei ao futebol saudita, sempre trabalhei muito para manter o bom desempenho que levou o clube a me contratar e que mostrei nos outros times que defendi. Agora, venho tendo sequência e, graças a Deus, tenho conseguido ajudar o time tanto no setor defensivo como no ataque - disse.

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Com a vitória, o Al Ittihad chegou aos 38 pontos e abriu cinco em relação ao vice-líder Al Shabab Riyadh, mesmo tendo um jogo a menos. Os Tigres voltarão a jogar na próxima sexta-feira, 21 de janeiro, quando recebem o Al Faisaly, no King Abdullah Sports City.

- Conseguimos mais uma vitória, que mantém a nossa sequência positiva e deixa a gente com uma certa distância na liderança. Agora, é continuar trabalhando para que os bons resultados se mantenham e a gente termine a temporada com títulos - completou.

Entre todos os volantes que atuam no futebol saudita, Bruno Henrique é o segundo com mais participações diretas em gols na temporada. Até aqui, foram três bolas na rede e cinco assistências em 18 partidas, totalizando oito ações decisivas. Tudo isso em apenas 733 minutos em campo. Ou seja, média de uma participação a cada 91,6 minutos.