Bruno Guimarães marca duas vezes, e Newcastle vence o Leicester de virada com gol nos acréscimos

Com grande atuação de Bruno Guimarães, o Newcastle venceu o Leicester de virada por 2 a 1 neste domingo, em Newcastle, pela 33ª rodada da Premier League, e respirou na competição na luta contra o rebaixamento.
O Leicester abriu o placar com Lookman, aos 19 minutos, mas Bruno deixou tudo igual aos 30 do primeiro tempo e, aos 49 do segundo, decretou a virada. O meia mostrou muita raça em campo e fez sua partida de maior destaque desde que chegou ao time inglês.
O Newcastle chegou a 37 pontos e foi para a 14ª colocação, mantendo as expectativas de permanecer na Premier League. O Leicester segue com 40 e aparece na nona posição.