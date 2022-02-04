Bruno Guimarães chega ao Newcastle e manda mensagem: 'Ansioso para jogar e conhecer os fãs'

O brasileiro Bruno Guimarães chegou ao Newscastle United nesta sexta-feira. Nesse sentido, o clube inglês filmou o desembarque do meio-campista, a chegada ao estádio e o primeiro contato com os novos companheiros de equipe. Abaixo, confira o vídeo: > Técnicos que não deram certo no clube onde tiveram destaque como jogadorDepois do primeiro contato com o Newcastle, Bruno Guimarães, através das redes sociais, comemorou o acerto com o clube e mandou uma mensagem para os torcedores.

- Estou muito feliz por estar aqui, espero corresponder às suas expectativas. Estou ansioso para jogar e conhecer os fãs. Obrigado pelo seu apoio. Chamado de "novo rico" do futebol após ser adquirido por investidores da Arábia Saudita, o Newcastle United é o time que mais gastou na última janela de transferências da Europa. E Bruno Guimarães foi a mais cara: no total, o clube desembolsou mais de R$ 310 milhões para comprar os direitos do jogador brasileiro.