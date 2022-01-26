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futebol

Bruno Guimarães aceita proposta para se tornar jogador do Newcastle

Meio-campista brasileiro deixa o Lyon e irá atuar pela primeira vez na Premier League. Atleta deve realizar exames médicos após as Eliminatórias com a Seleção Brasileira...
LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2022 às 09:51

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 09:51

O meia Bruno Guimarães aceitou a proposta para se tornar jogador do Newcastle nesta temporada, segundo o jornalista Fabrizio Romano. No entanto, o atleta só irá passar pelos exames médicos após os compromissos com a Seleção Brasileira pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.Nas últimas horas, o jogador brasileiro se reuniu com seus agentes e aceitou a ideia de atuar na Premier League. Neste momento, o clube inglês trabalha para acertar os últimos detalhes com o Lyon e com os empresários do atleta para anunciar o acordo.
> Veja a tabela da Premier League
Após se destacar pelo Athletico, Bruno Guimarães foi comprado pelo Lyon em janeiro de 2020 e vem sendo peça essencial do clube desde que chegou. Na atual temporada, o meia participou de 20 dos 21 jogos da equipe de Peter Bosz na Ligue 1 e já distribuiu quatro assistências.
O Newcastle busca se reforçar após ser comprado por um fundo de investimentos da Arábia Saudita e evitar o rebaixamento. Atualmente, o clube ocupa o 18º lugar no Campeonato Inglês, mas já contratou Kieran Trippier e Chris Wood para permanecer na elite.
Crédito: BrunoGuimarãesserájogadordoNewcastle(Foto:DamienLG/Lyon

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