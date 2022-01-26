Bruno Guimarães aceita proposta para se tornar jogador do Newcastle

O meia Bruno Guimarães aceitou a proposta para se tornar jogador do Newcastle nesta temporada, segundo o jornalista Fabrizio Romano. No entanto, o atleta só irá passar pelos exames médicos após os compromissos com a Seleção Brasileira pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.Nas últimas horas, o jogador brasileiro se reuniu com seus agentes e aceitou a ideia de atuar na Premier League. Neste momento, o clube inglês trabalha para acertar os últimos detalhes com o Lyon e com os empresários do atleta para anunciar o acordo.

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Após se destacar pelo Athletico, Bruno Guimarães foi comprado pelo Lyon em janeiro de 2020 e vem sendo peça essencial do clube desde que chegou. Na atual temporada, o meia participou de 20 dos 21 jogos da equipe de Peter Bosz na Ligue 1 e já distribuiu quatro assistências.

O Newcastle busca se reforçar após ser comprado por um fundo de investimentos da Arábia Saudita e evitar o rebaixamento. Atualmente, o clube ocupa o 18º lugar no Campeonato Inglês, mas já contratou Kieran Trippier e Chris Wood para permanecer na elite.