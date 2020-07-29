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Bruno Grassi vê como positivo o retorno do Alagoano: 'Competição importante para o CSA'

Goleiro afirma que sequência de jogos na competição será importante para dar ritmo de jogo ao grupo para a Série B
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LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 21:34

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 21:34

Crédito: Divulgação/CSA
O Campeonato Alagoano retorna nesta quarta-feira para a sua conclusão. Com o calendário apertado, a competição será definida em uma semana. Com isso, a maratona de jogos será inevitável. O CSA, por exemplo, encara o Asa e CRB em espaço de dois dias. Confirmando a classificação para a semifinal jogará na segunda e a final ocorre no dia 5, pouco antes da estreia na estreia na Série B.O goleiro Bruno Grassi afirma que a maratona que jogos que o CSA terá agora será puxada, mas vê um ponto positivo no calendário corrido: o grupo com mais ritmo de jogo.
'Essa sequência de jogos será puxada. Mas nosso elenco é bem qualificado e dá uma abertura para uma rotatividade maior de jogadores. Com isso o grupo vai crescer, principalmente pelo fato de um maior número de atletas passarem a estar com ritmo de jogo. E isso vai ajudar na Série B, que também terá um início bastante cheio', afirmou.
Bruno, apesar de ressaltar a importância da Série B para a temporada do clube, afirma que no momento o foco é total no Alagoano. O goleiro explica que o título estadual tem uma relevância para o ano do clube.
'Vejo com bons olhos o retorno do Alagoano. É uma competição importante para o Estado, então precisamos dar o máximo para vencer. Apesar da Série B também estar próximo do começo, o nosso foco agora é todo para conseguir o nosso objetivo dentro da competição local. Então vamos juntar forças para conquistar o título', finalizou.

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