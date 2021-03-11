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  • Bruno Fernandes sai em defesa de Cristiano Ronaldo após eliminação da Juventus: 'Ninguém ganha sozinho'
futebol

Bruno Fernandes sai em defesa de Cristiano Ronaldo após eliminação da Juventus: 'Ninguém ganha sozinho'

Antes de duelo decisivo contra o Milan, meio-campista português também elogiou a equipe do Porto...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 09:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 09:45
Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
A péssima atuação de Cristiano Ronaldo contra o Porto causou polêmica na Itália. Porém, de acordo com Bruno Fernandes, ninguém ganha sozinho. Ele destacou força e personalidade do camisa 7 da Juventus.
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- Cristiano é um dos grandes da história do futebol, a mentalidade dele inspira aqueles que praticam este esporte. Ele ganhou muito, mas ninguém pode ganhar sozinho. Entendo que a sua presença na Juventus criou grandes expectativas para a Liga dos Campeões, mas quando uma equipe perde, perde um grupo inteiro, não apenas um jogador - disse à "Gazetta dello Sport".Bruno Fernandes disse também não ter estranhado a classificação do Porto para as quartas de final da Champions.
- Não fiquei surpreso. Têm uma mentalidade vencedora, jogam um futebol agressivo e é normal que criassem problemas à Juventus - referiu.

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