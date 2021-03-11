Bruno Fernandes sai em defesa de Cristiano Ronaldo após eliminação da Juventus: 'Ninguém ganha sozinho'

- Cristiano é um dos grandes da história do futebol, a mentalidade dele inspira aqueles que praticam este esporte. Ele ganhou muito, mas ninguém pode ganhar sozinho. Entendo que a sua presença na Juventus criou grandes expectativas para a Liga dos Campeões, mas quando uma equipe perde, perde um grupo inteiro, não apenas um jogador - disse à "Gazetta dello Sport".Bruno Fernandes disse também não ter estranhado a classificação do Porto para as quartas de final da Champions.