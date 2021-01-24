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Bruno Fernandes sai do banco, marca de falta, e Manchester United elimina o Liverpool na Copa da Inglaterra

Português foi poupado por Solskjaer, mas entrou no decorrer do segundo tempo para ser decisivo mais uma vez com a camisa do Manchester United. Adversário será o West Ham...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2021 às 15:54

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 15:54

O Manchester United segue vivo na Copa da Inglaterra. Neste domingo, os Diabos Vermelhos receberam o Liverpool na competição mais antiga da história do futebol, e venceram por 3 a 2. Greenwood, Rashford e Bruno Fernandes marcaram para os donos da casa, enquanto Salah balançou as redes para o time de Jürgen Klopp.
SEGUNDO TEMPO IGUALO Manchester United voltou para a etapa final em cima do Liverpool e logo de cara virou o jogo. Desta vez, Greenwood retribuiu a assistência para Rashford, e o camisa 10 bateu na saída de Alisson. O Liverpool chegou a um novo empate pressionando a saída de bola. Milner recuperou no campo de ataque, e Firmino mais uma vez assistiu Salah para o egípcio marcar. PORTUGUÊS DECISIVOO técnico Ole Gunnar Solskjaer optou por dar um descanso ao meio-campista Bruno Fernandes e deixou o jogador no banco de reservas. Na etapa final, entretanto, o português entrou no jogo e decretou a classificação dos Red Devils. Cavani sofreu falta na entrada da área aos 32 minutos, e Bruno Fernandes bateu no canto de Alisson para fazer o gol.
+ Mercado da bola: os clubes que mais gastaram da temporada 2010/2011 para cá
SEQUÊNCIA​Na próxima fase da Copa da Inglaterra, o Manchester United terá um confronto de Premier League. O adversário dos Diabos Vermelhos será o West Ham nas oitavas de final. Os Hammers bateram o Doncaster Rovers, por 4 a 0.

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