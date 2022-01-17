Bruno Fernandes rejeita proposta de contrato do Manchester United

O meia Bruno Fernandes recusou uma proposta de renovação contratual com o Manchester United no último mês de novembro, segundo o "The Athletic". O atleta busca receber um dos salários mais altos do elenco e novas negociações devem começar a partir de maio.O camisa 18 recebe cerca de 120 mil euros (R$ 759 mil) por semana, mas há diversos jogadores no plantel que possuem o ordenado maior do que o português. Martial e Cavani, que devem sair dos Red Devils na próxima temporada, recebem aproximadamente 230 mil euros (R$ 1,4 milhão) semanais.

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Ao final desta temporada, Bruno Fernandes, que tem contrato até 2025, irá sentar e conversar com os dirigentes do Manchester United em busca da valorização. O atleta é um dos nomes mais importantes da equipe de Ralf Rangnick e o clube inglês irá abrir espaço na folha salarial após as prováveis saídas de Martial, Cavani e Pogba.

Desde que chegou ao Manchester United, o português vem tendo números impressionantes. Ao todo, o meia já participou de 106 partidas com a camisa dos Diabos Vermelhos, anotou 47 gols e distribuiu 34 assistências.