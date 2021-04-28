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Bruno Fernandes recebe elogios do treinador da Roma: 'Jogador fantástico'

Manchester United enfrenta o clube italiano nesta quinta-feira...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 14:14

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 14:14
Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
Antes da partida decisiva contra o Manchester United, o treinador da Roma, Paulo Fonseca, aproveitou para elogiar Bruno Fernandes. Para o comandante, não há surpresas no desempenho do português.
- É um jogador fantástico, por tudo o que fez no Sporting e pelo que está fazendo no United. Apareceu um pouco tarde, mas aprendeu muito enquanto esteve na Itália e antes de chegar ao Sporting. Há algo que acho notável na personalidade dele. Tem muita qualidade, mas é também um líder, um lutador e um jogador muito inteligente. Não fiquei surpreso por se ter tornado um líder da equipe pouco depois de ter chegado ao Manchester United - disse à ESPN.Na atual temporada com a camisa do Manchester United, Bruno Fernandes disputou 51 partidas, marcou 24 gols e deu 14 assistências.

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