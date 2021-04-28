Bruno Fernandes recebe elogios do treinador da Roma: 'Jogador fantástico'

- É um jogador fantástico, por tudo o que fez no Sporting e pelo que está fazendo no United. Apareceu um pouco tarde, mas aprendeu muito enquanto esteve na Itália e antes de chegar ao Sporting. Há algo que acho notável na personalidade dele. Tem muita qualidade, mas é também um líder, um lutador e um jogador muito inteligente. Não fiquei surpreso por se ter tornado um líder da equipe pouco depois de ter chegado ao Manchester United - disse à ESPN.Na atual temporada com a camisa do Manchester United, Bruno Fernandes disputou 51 partidas, marcou 24 gols e deu 14 assistências.