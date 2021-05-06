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futebol

Bruno Fernandes quer a Liga Europa, mas garante: 'Não é o suficiente'

Para o português, o Manchester United precisa de títulos de maior expressão...
LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 15:01

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 15:01

Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
Antes da partida decisiva contra a Roma pela Liga Europa, Bruno Fernandes, meio-campista do Manchester United, falou sobre o possível título da competição europeia. O português quer a troféu, mas ainda acha pouco para o tamanho do clube.
- Para nós será um sinal de melhoria se ganharmos a Liga Europa, porque na temporada passada não ganhamos nada. Portanto, se ganharmos um troféu nesta temporada é uma melhoria - mas ainda não o suficiente para nós. Mas é algo que vem crescendo dentro do clube. Dos jogadores, é um sinal de que estamos um pouco melhor, mas ainda temos muito que melhorar como disse antes, e vamos melhorar.- Da minha parte, o jogo com a Roma foi bom, mas não foi o meu melhor pelo United, ainda que as pessoas, pelos números, digam que sim. Fiz dois gols e duas assistências e isso nunca tinha feito por este clube. Mas quero sempre melhorar, talvez fazer três assistências e dois golos ou duas assistências e três gols... Neste clube sempre temos que dar o melhor.

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