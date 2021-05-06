Bruno Fernandes quer a Liga Europa, mas garante: 'Não é o suficiente'

- Para nós será um sinal de melhoria se ganharmos a Liga Europa, porque na temporada passada não ganhamos nada. Portanto, se ganharmos um troféu nesta temporada é uma melhoria - mas ainda não o suficiente para nós. Mas é algo que vem crescendo dentro do clube. Dos jogadores, é um sinal de que estamos um pouco melhor, mas ainda temos muito que melhorar como disse antes, e vamos melhorar.- Da minha parte, o jogo com a Roma foi bom, mas não foi o meu melhor pelo United, ainda que as pessoas, pelos números, digam que sim. Fiz dois gols e duas assistências e isso nunca tinha feito por este clube. Mas quero sempre melhorar, talvez fazer três assistências e dois golos ou duas assistências e três gols... Neste clube sempre temos que dar o melhor.