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futebol

Bruno Fernandes nega briga no vestiário do Manchester United

Imprensa inglesa apontava português como responsável por elevar o tom no vestiário dos Red Devils durante intervalo do jogo contra o Tottenham, mas camisa 18 nega tudo...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 09:21

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 09:21

Crédito: Bruno Fernandes acusa imprensa de querer desestabilizar Manchester United (LINDSEY PARNABY / AFP
Após a vitória de Portugal sobre a Suécia por 3 a 0 na Liga das Nações, Bruno Fernandes concedeu uma entrevista para a emissora “Sport TV” e negou que tenha brigado com jogadores e técnico do Manchester United no intervalo do jogo contra o Tottenham. De acordo com a imprensa inglesa, o português elevou o tom da discussão e apontou culpados.
- Há muita especulação sobre isso. Primeiro tinha sido uma discussão com os companheiros, mas não pegou. Depois disseram que foi um problema com um colega (Lindelof), mas também não deu certo. Agora é discussão com o Solskjaer. Eu acho que é uma forma de desestabilizar o grupo. O que foi dito não é verdade. Não use meu nome, dos meus colegas ou do treinador para causar problemas no Manchester United. O ambiente é bom e o time está pronto para dar a resposta no próximo jogo.
O Manchester United começou a campanha no Campeonato Inglês de forma irregular com uma derrota surpreendente para o Crystal Palace. Na última rodada, os Red Devils perderam de 6 a 1 para o Tottenham e possuem um calendário complicado. Após o Newcastle, neste final de semana, o time encara o PSG, Chelsea, RB Leipzig e Arsenal.

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