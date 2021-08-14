Bruno Fernandes marca hat-trick, Pogba brilha e Manchester United goleia Leeds na Premier League

O Manchester United iniciou a Premier League com tudo! Em dia de volta ao público no Old Trafford e apresentação de Raphael Varane, os Diabos Vermelhos golearam o Leeds por 5 a 1 na primeira rodada do Campeonato Inglês em grande partida de Bruno Fernandes, que marcou três gols, e Paul Pogba, que dominou o meio de campo e saiu de campo com quatro assistências.NO EMBALO DA TORCIDAAos 10 , Raphinha deu um passe na fogueira para Struijk, que dividiu com Greenwood e a bola quase encobriu Meslier. No ataque seguinte, o Manchester United chegou com Pogba sendo lançado por Bruno Fernandes, que saiu cara a cara com o goleiro, mas finalizou para fora. O Leeds respondeu com Klich encontrando espaço de fora da área e batendo para ótima defesa de De Gea.
SEMPRE ELEAos 30 minutos, foi a vez de Pogba encontrar Bruno Fernandes em profundidade, mas o português, principal nome dos Diabos Vermelhos na última temporada, finalizou com força e colocou a bola no fundo das redes. A equipe da casa também chegou com perigo com Luke Shaw e Daniel James, mas terminou o primeiro tempo com o 1 a 0.
SUSTO E RESPOSTANo início da segunda etapa, Ayling, lateral do Leeds, recebeu passe na entrada da área e marcou um golaço para empatar o marcador. No entanto, aos seis minutos, Greenwood foi lançado em profundidade por Pogba pelo lado esquerdo e o atacante entrou na área para bater cruzado e marcar seu gol. No ataque seguinte, o meia francês encontrou novamente Bruno Fernandes, que limpou a marcação e ampliou o placar.
ELES ESTÃO ENDIABRADOSAos 14 minutos, Bruno Fernandes recebeu um longo lançamento de Lindelof, infiltrou na área livre de marcação e soltou uma bomba para marcar seu primeiro hat-trick na temporada. Aos 22, Pogba recebeu passe pelo lado esquerdo da área, encontrou Fred livre de marcação e o brasileiro ampliou a goleada.