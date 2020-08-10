Bruno Fernandes marca de pênalti na prorrogação, United vence o Copenhagen e avança na Liga Europa

O Manchester United está nas semifinais da Liga Europa. Nesta segunda-feira, os Diabos Vermelhos enfrentaram o Copenhagen, da Dinamarca, na Alemanha, e venceram por 1 a 0. O gol foi marcado por Bruno Fernandes, em cobrança de pênalti, na prorrogação.
O JOGOO United foi melhor em todo o jogo no tempo normal, mas não conseguiu balançar as redes do goleiro Johnsson. Quando conseguiu, o gol foi anulado por impedimento. Foi assim no fim do primeiro tempo, com Greenwood, que recebeu de Rashford e bateu cruzado, e também no início da etapa final, quando novamente Greeenwood arriscou de fora da área, mas a bola foi na trave e voltou para Rashford marcar em posição irregular.
PRORROGAÇÃONos prolongamento, o Manchester United tratou de se lançar ao ataque desde o início, assim como fez no tempo regulamentar. Com três minutos, Martial recebeu de Mata dentro da área e foi derrubado pelo zagueiro Bjelland. Na cobrança, Bruno Fernandes bateu bem e marcou.
SEQUÊNCIANa próxima fase, o XXX enfrentará o vencedor de Wolverhampton e Sevilla, que se enfrentam nesta terça-feira, na cidade de Duisburgo, às 16h (de Brasília). A semifinal da Liga Europa acontece no próximo domingo, em Colônia.