Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Bruno Fernandes marca de pênalti na prorrogação, United vence o Copenhagen e avança na Liga Europa
Bruno Fernandes marca de pênalti na prorrogação, United vence o Copenhagen e avança na Liga Europa

Clube inglês pressiona durante todo o jogo, mas para no goleiro Johnsson, que fez partida sensacional. Na prorrogação, Bruno Fernandes faz o gol salvador e coloca ingleses na semi...
LanceNet

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 18:50

Crédito: SASCHA STEINBACH / AFP
O Manchester United está nas semifinais da Liga Europa. Nesta segunda-feira, os Diabos Vermelhos enfrentaram o Copenhagen, da Dinamarca, na Alemanha, e venceram por 1 a 0. O gol foi marcado por Bruno Fernandes, em cobrança de pênalti, na prorrogação.
+ VEJA A TABELA DA LIGA EUROPA
O JOGOO United foi melhor em todo o jogo no tempo normal, mas não conseguiu balançar as redes do goleiro Johnsson. Quando conseguiu, o gol foi anulado por impedimento. Foi assim no fim do primeiro tempo, com Greenwood, que recebeu de Rashford e bateu cruzado, e também no início da etapa final, quando novamente Greeenwood arriscou de fora da área, mas a bola foi na trave e voltou para Rashford marcar em posição irregular.
PRORROGAÇÃONos prolongamento, o Manchester United tratou de se lançar ao ataque desde o início, assim como fez no tempo regulamentar. Com três minutos, Martial recebeu de Mata dentro da área e foi derrubado pelo zagueiro Bjelland. Na cobrança, Bruno Fernandes bateu bem e marcou.
SEQUÊNCIANa próxima fase, o XXX enfrentará o vencedor de Wolverhampton e Sevilla, que se enfrentam nesta terça-feira, na cidade de Duisburgo, às 16h (de Brasília). A semifinal da Liga Europa acontece no próximo domingo, em Colônia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados