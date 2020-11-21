Bruno Fernandes marca de pênalti e Manchester United vence o West Bromwich pelo Campeonato Inglês

Mais três pontos. Pelo Campeonato Inglês, o Manchester United recebeu o West Bromwich no Old Trafford neste sábado e, com gol de pênalti do português Bruno Fernandes, venceu por 1 a 0. O resultado colocou os Diabos Vermelhos na nona colocação, com 13 pontos.
PRIMEIRO TEMPO MORNOOs 45 minutos inicias foram sonolentos e pouco empolgaram a quem assistiu o jogo. O time de Ole Gunnar Solskjaer teve mais posse de bola, chegou mais ao gol adversário, mas não aproveitou as chances e as equipes foram para o intervalo com o placar zerado.
DUAS CHANCESNa etapa final, o português Bruno Fernandes salvou a equipe vermelha com gol de pênalti aos dez minutos. No entanto, o camisa 18 precisou de duas cobranças para balançar as redes. Primeiro, o goleiro do West Brom, Sam Johnstone, defendeu o chute, mas a arbitragem mandou voltar pois o arqueiro se adiantou. Na segunda, o meia não deu chances e fez o gol da vitória.
SEQUÊNCIANa próxima rodada, o Manchester United encara o Southampton, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. Antes, porém, os Red Devils recebem o Istambul Basaksehir pela Liga dos Campeões.