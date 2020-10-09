Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Bruno Fernandes ficou insatisfeito com técnico do United por ter sido substituído contra o Tottenham
futebol

Bruno Fernandes ficou insatisfeito com técnico do United por ter sido substituído contra o Tottenham

Meio-campista português foi um dos mais ativos no vestiário quando equipe perdia por 4 a 1 no intervalo. Intenção de Solskjaer foi poupar atleta com medo de sobrecarga física...

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 12:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 out 2020 às 12:02
Crédito: Bruno Fernandes não conseguiu convencer Solskjaer a permanecer contra o Tottenham (LINDSEY PARNABY / AFP
O meio-campista Bruno Fernandes ficou insatisfeito ao ser substituído no intervalo da partida em que o Manchester United sofreu uma goleada histórica para o Tottenham por 6 a 1, segundo o “The Athletic”. As informações apontam que o português foi um dos mais falantes no intervalo quando a equipe perdia por 4 a 1, mas que isso não ajudou a convencer o técnico Solskjaer de mantê-lo em campo.
Bruno Fernandes foi substituído por Donny van de Beek por questões táticas e pela preocupação do treinador norueuguês em relação a uma possível sobrecarga física do camisa 18. Após o duelo pelo Campeonato Inglês, o meio-campista teria três jogos por fazer com a seleção portuguesa e não queria ver sua principal estrela se lesionando no meio do caminho.
Após o período de paralisação dos clubes por conta dos compromissos de atletas com suas seleções, o Manchester United terá uma difícil tabela pela frente para se recuperar dos maus desempenhos. Os Red Devils irão encarar, em sequência, Newcastle, PSG, Chelsea, RB Leipzig e Arsenal em jogos válidos pelo Campeonato Inglês e Liga dos Campeões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos
Imagem BBC Brasil
Soldado dos EUA que participou da captura de Maduro é preso após ganhar R$ 2 milhões em aposta sobre saída do líder venezuelano
TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados