Bruno Fernandes ficou insatisfeito com técnico do United por ter sido substituído contra o Tottenham

Crédito: Bruno Fernandes não conseguiu convencer Solskjaer a permanecer contra o Tottenham (LINDSEY PARNABY / AFP

O meio-campista Bruno Fernandes ficou insatisfeito ao ser substituído no intervalo da partida em que o Manchester United sofreu uma goleada histórica para o Tottenham por 6 a 1, segundo o “The Athletic”. As informações apontam que o português foi um dos mais falantes no intervalo quando a equipe perdia por 4 a 1, mas que isso não ajudou a convencer o técnico Solskjaer de mantê-lo em campo.

Bruno Fernandes foi substituído por Donny van de Beek por questões táticas e pela preocupação do treinador norueuguês em relação a uma possível sobrecarga física do camisa 18. Após o duelo pelo Campeonato Inglês, o meio-campista teria três jogos por fazer com a seleção portuguesa e não queria ver sua principal estrela se lesionando no meio do caminho.