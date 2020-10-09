Bruno Fernandes ficou insatisfeito com técnico do United por ter sido substituído contra o Tottenham

O meio-campista Bruno Fernandes ficou insatisfeito ao ser substituído no intervalo da partida em que o Manchester United sofreu uma goleada histórica para o Tottenham por 6 a 1, segundo o “The Athletic”. As informações apontam que o português foi um dos mais falantes no intervalo quando a equipe perdia por 4 a 1, mas que isso não ajudou a convencer o técnico Solskjaer de mantê-lo em campo.
Bruno Fernandes foi substituído por Donny van de Beek por questões táticas e pela preocupação do treinador norueuguês em relação a uma possível sobrecarga física do camisa 18. Após o duelo pelo Campeonato Inglês, o meio-campista teria três jogos por fazer com a seleção portuguesa e não queria ver sua principal estrela se lesionando no meio do caminho.
Após o período de paralisação dos clubes por conta dos compromissos de atletas com suas seleções, o Manchester United terá uma difícil tabela pela frente para se recuperar dos maus desempenhos. Os Red Devils irão encarar, em sequência, Newcastle, PSG, Chelsea, RB Leipzig e Arsenal em jogos válidos pelo Campeonato Inglês e Liga dos Campeões.