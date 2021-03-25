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Bruno Fernandes fala após Portugal vencer o Azerbaijão: 'Super importante começar com uma vitória'

Meio-campista da Seleção Portuguesa celebrou a vitória por 1 a 0 contra o Azerbaijão na primeira rodada das eliminatórias...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 21:02

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 21:02
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Nesta quarta-feira, Portugal venceu o Azerbaijão por 1 a 0 na primeira rodada do Grupo A nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. Após a partida, o meio-campista Bruno Fernandes falou sobre o resultado e a importância da vitória.
Veja a tabela das Eliminatórias- Super importante começar as Eliminatórias com uma vitória. Parabéns a Nuno Mendes e João Palhinha pela estreia - disse Bruno Fernandes, jogador do Manchester United e da Seleção Portuguesa.
O treinador da Seleção Portuguesa, Fernando Santos, também falou da partida desta quarta-feira.
- No primeiro tempo sempre controlamos o jogo. Poderíamos ter construído um pouco melhor, mas criamos situações para marcar. Não sei se o Azerbaijão passou no meio-campo. O jogo estava sob controle. Precisávamos melhorar a finalização, mas acabamos vencendo com um gol contra, mas talvez tenhamos merecido ter marcado mais - disse o treinador.
O comandante português também falou sobre o restante do jogo e sobre como a equipe atuou.
- No segundo tempo, a equipe não se inspirou, errou muitos passes e com pouca variação. O Azerbaijão começou a acreditar, encontrou espaço para sair e jogar, permitimos três ou quatro abordagens ao nosso objetivo. A equipa melhorou com a chegada de João Félix. A circulação foi melhor e uma das melhores jogadas foi a última chance de João. Ganhar foi muito importante, sabíamos que estes jogos são sempre difíceis. Claro, eu esperava ganhar com outra apresentação. Agora vamos olhar o que fizemos e pensar sobre a Sérvia - concluiu.
No próximo fim de semana, as duas seleções voltam a campo. Portugal encara a Sérvia, fora de casa, pela segunda rodada das Eliminatórias. O Azerbaijão, por sua vez, enfrenta o Qatar em amistoso.

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