Bruno Fernandes é indicado novamente para prêmio de jogador do mês da Premier League

A Premier League anunciou os candidatos a jogador do mês. Bruno Fernandes é o favorito mais uma vez na votação, que é feita pelo publico, capitães das equipes e alguns especialistas.
Eleito melhor jogador de fevereiro, o português tenta conquistar dois prêmios seguidos. Neste mês, foram cinco partidas, quatro gols e uma assistência. O Manchester United venceu três vezes.
O português terá concorrência. Conor Coady, do Wolverhampton, Danny Ings, do Southampton, Raul Jiménez, do Wolverhampton, Martial, do Manchester United e Allan Saint-Maximin, do Newcastle, são os outros jogadores que participam da votação.