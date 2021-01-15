futebol

Bruno Fernandes é eleito novamente o melhor jogador do mês da Premier League

Esse é o quarto prêmio do português no Manchester United. Ele se tornou
o primeiro jogador a conquistar quatro vezes em um ano...
LanceNet

15 jan 2021 às 09:48

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 09:48

Crédito: Divulgação/Manchester United
Bruno Fernandes conquistou mais um prêmio de melhor jogador do mês da Premier League. Com três gols e quatro assistências em dezembro, o português venceu a disputa e se tornou o único atleta da história da competição a ganhar quatro vezes no mesmo ano.
- Três gols e quatro assistências. Foi um mês completo. Marcar e contribuir com assistências aos meus companheiros é perfeito. Eu quero conquistar mais troféus, mas estou realmente muito feliz de fazer história. É um longo caminho até podermos começar a falar em sermos campeões. Temos que continuar trabalhando - disse o português.O camisa 18 do Manchester United venceu a disputa com oito jogadores: Anwar El Ghazi (Aston Villa), Emiliano Martínez (Aston Villa), Ben Mee (Burnley), Marcus Rashford (Man. United), Mohamed Salah (Liverpool), Tomas Soucek (West Ham) e John Stones (Man. City).

