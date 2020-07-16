Bruno Fernandes diz que se surpreendeu com Rashford

Crédito: Bruno Fernandes chegou ao Manchester United em janeiro e tenta fazer história (LINDSEY PARNABY / AFP

O meio-campista Bruno Fernandes foi contratado pelo Manchester United em janeiro e tem mudado a história do clube nesta temporada. No entanto, em entrevista para a “BT Sport”, o português elogiou o companheiro e atacante Marcus Rashford e diz que se surpreendeu com a qualidade do camisa 10 dos Red Devils quando chegou ao Old Trafford.

- Rashford tem um ritmo incrível aliado com qualidade. As vezes é difícil jogar em velocidade e ter a qualidade de fazer as coisas certas. Ele me surpreendeu muito. Claro que eu já conhecia a habilidade dele por ser um dos melhores jogadores jovens do mundo.

O camisa 18 também comentou sobre o compatriota Cristiano Ronaldo. Ambos saíram do Sporting e foram jogar no Manchester United, mas Bruno Fernandes também não poupou elogios ao atleta da Juventus.

- Cristiano, mais nos primeiros anos de carreira, foi um dos jogadores mais dribladores do mundo. Eu acho que ele mudou a maneira de jogar, mas continua sendo um jogador muito difícil de marcar no um contra um. Para mim, de todos os atletas que joguei com e contra, ele é o jogador mais hábil que já vi.