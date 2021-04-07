Bruno Fernandes diz que não ficará satisfeito com título da Liga Europa

Na véspera da partida contra o Granada, bruno Fernandes, meio-campista do Manchester United, afirmou que não ficará satisfeito com a conquista do título da Europa League. Em entrevista ao "talkSPORT", o português disse que o clube deve brigar por mais troféus em uma temporada.- Não é suficiente quando você ganha apenas um troféu neste clube. No passado, ele conquistou muitos títulos. É sempre um sucesso quando você ganha algo, pois significa que fizemos um bom trabalho. Mas ao mesmo tempo não importan quantos troféus você ganhe, deve sempre melhorar.