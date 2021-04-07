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futebol

Bruno Fernandes diz que não ficará satisfeito com título da Liga Europa

Meio-campista do Manchester United afirmou que um clube da grandeza dos Diabos Vermelhos não devem terminar a temporada com apenas um troféu...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 12:20

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2021 às 12:20
Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
Na véspera da partida contra o Granada, bruno Fernandes, meio-campista do Manchester United, afirmou que não ficará satisfeito com a conquista do título da Europa League. Em entrevista ao "talkSPORT", o português disse que o clube deve brigar por mais troféus em uma temporada.- Não é suficiente quando você ganha apenas um troféu neste clube. No passado, ele conquistou muitos títulos. É sempre um sucesso quando você ganha algo, pois significa que fizemos um bom trabalho. Mas ao mesmo tempo não importan quantos troféus você ganhe, deve sempre melhorar.
> Veja a tabela da Europa League
O jogador afirmou que vê uma melhora na equipe desde que chegou e não descartou a possibilidade do título da Premier League enquanto for matematicamente possível. Na Europa League, os Red Devils são os favoritos ao título.

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