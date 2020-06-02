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Bruno Fernandes diz que momento mais difícil da temporada vai chegar

Meio-campista do Manchester United faz sucesso desde a sua chegada, em janeiro, mas acredita que os adversários conhecem melhor seu estilo de jogo neste momento...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2020 às 15:30

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 15:30

Crédito: Em poucos meses, Bruno Fernandes se tornou protagonista no Manchester United (LINDSEY PARNABY / AFP
Após uma chegada de sucesso no Manchester United em janeiro, Bruno Fernandes acredita que o mais difícil está por vir nesta reta final da temporada. Em entrevista para a conta “Talent Ain’t Enough”, do Instagram, o português disse que as equipes tiveram tempo para conhecer melhor o seu estilo do jogo.
- Para mim, nove jogos (pelo United) não são suficientes, por agora vem a parte mais difícil. Os jogadores começam a reconhecer seu jogo, como se movimente, como você passa, chuta. Agora eu tenho que melhorar e trabalhar mais e entender mais sobre os times que enfrento porque eles vão me entender melhor.
O atleta também comentou a diferença que encontrou na Inglaterra para outros países, como Portugal e Itália, onde já atuou.
- Na Inglaterra, a intensidade não é como se você corresse mais, porque você corre o mesmo em Portugal ou na Itália, mas talvez você precise correr mais com maior intensidade. Você volta rápido, mas quando recupera a bola, tem espaço para avançar. Você fica em alta velocidade por muitos minutos.
Desde que chegou, o camisa 18 foi responsável por três gols e quatro assistências em apenas nove jogos, impulsionando o Manchester United ao quinto lugar no Campeonato inglês e seguindo vivo na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. O meio-campista ainda terá outros nove duelos restantes pela Premier League, além de buscar o título da Liga Europa.E MAIS:Tottenham busca a contratação de Savic, do Atlético de MadridPresidente do Benfica descarta retorno de David Luiz para 20/21Van Dijk conta passagem em que esteve com medo de morrerReal Madrid mira contratação de jovem promessa do PSGUnited se interessa por Sterling, mas prioridade segue sendo Real Madrid E MAIS:

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