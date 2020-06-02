Bruno Fernandes diz que momento mais difícil da temporada vai chegar

Crédito: Em poucos meses, Bruno Fernandes se tornou protagonista no Manchester United (LINDSEY PARNABY / AFP

Após uma chegada de sucesso no Manchester United em janeiro, Bruno Fernandes acredita que o mais difícil está por vir nesta reta final da temporada. Em entrevista para a conta “Talent Ain’t Enough”, do Instagram, o português disse que as equipes tiveram tempo para conhecer melhor o seu estilo do jogo.

- Para mim, nove jogos (pelo United) não são suficientes, por agora vem a parte mais difícil. Os jogadores começam a reconhecer seu jogo, como se movimente, como você passa, chuta. Agora eu tenho que melhorar e trabalhar mais e entender mais sobre os times que enfrento porque eles vão me entender melhor.

O atleta também comentou a diferença que encontrou na Inglaterra para outros países, como Portugal e Itália, onde já atuou.

- Na Inglaterra, a intensidade não é como se você corresse mais, porque você corre o mesmo em Portugal ou na Itália, mas talvez você precise correr mais com maior intensidade. Você volta rápido, mas quando recupera a bola, tem espaço para avançar. Você fica em alta velocidade por muitos minutos.