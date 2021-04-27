Bruno Fernandes comenta brincadeiras e provocações com brasileiros do Manchester United

Crédito: CARL RECINE / POOL / AFP

Nesta terça-feira, o meio-campista Bruno Fernandes, do Manchester United, participou de uma conversa com torcedores da equipe inglesa. Na sessão de perguntas e respostas, o português falou sobre o seu relacionamento com Fred e Alex Telles, os brasileiros do time.

Veja a tabela do InglêsPerguntado sobre provocações feitas por Fred e Alex Telles, Bruno Fernandes disse que Rivaldo, brasileiro eleito melhor do mundo em 1999, é o elemento-chave das brincadeiras.

- Isso é basicamente porque estão sempre a discutir sobre quem é o melhor jogador do mundo, da história, blá-blá. Discutimos sempre porque eles dizem que o Pelé foi o melhor da história do futebol e eu coloco sempre o Cristiano (Ronaldo) no meio, claro - disse.

Segundo Bruno Fernandes, os brasileiros do Manchester United falam muito de Pelé, mas ele gosta de colocar as estrelas do agora na briga.

- Para mim, Cristiano e Messi, digo sempre, fazem história há muitos anos e foram capazes de estar no topo por muitos anos. E, claro, como eu, eles (Telles e Fred) nunca viram Pelé jogar, então não podem dizer que ele era o melhor porque nunca o viram. Dizem porque são brasileiros e, no Brasil, dizem isso. Acho que Pelé é um dos melhores do mundo porque ouço as pessoas e vi vídeos. Toda a gente pode ver Maradona, Eusébio e dizem que Pelé foi o melhor de todos os tempos - disse.

Em conclusão, Bruno Fernandes diz que a discussão por Rivaldo é para decidir quem é melhor entre ele e Figo, e o camisa 18 do Manchester United fica ao lado do português ex-Barcelona e Real Madrid.