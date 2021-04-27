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Bruno Fernandes comenta brincadeiras e provocações com brasileiros do Manchester United

Meio-campista português falou sobre comparações entre Rivaldo e Figo com Fred e Alex Telles no vestiário dos Red Devills...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 19:07

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 19:07
Crédito: CARL RECINE / POOL / AFP
Nesta terça-feira, o meio-campista Bruno Fernandes, do Manchester United, participou de uma conversa com torcedores da equipe inglesa. Na sessão de perguntas e respostas, o português falou sobre o seu relacionamento com Fred e Alex Telles, os brasileiros do time.
Veja a tabela do InglêsPerguntado sobre provocações feitas por Fred e Alex Telles, Bruno Fernandes disse que Rivaldo, brasileiro eleito melhor do mundo em 1999, é o elemento-chave das brincadeiras.
- Isso é basicamente porque estão sempre a discutir sobre quem é o melhor jogador do mundo, da história, blá-blá. Discutimos sempre porque eles dizem que o Pelé foi o melhor da história do futebol e eu coloco sempre o Cristiano (Ronaldo) no meio, claro - disse.
Segundo Bruno Fernandes, os brasileiros do Manchester United falam muito de Pelé, mas ele gosta de colocar as estrelas do agora na briga.
- Para mim, Cristiano e Messi, digo sempre, fazem história há muitos anos e foram capazes de estar no topo por muitos anos. E, claro, como eu, eles (Telles e Fred) nunca viram Pelé jogar, então não podem dizer que ele era o melhor porque nunca o viram. Dizem porque são brasileiros e, no Brasil, dizem isso. Acho que Pelé é um dos melhores do mundo porque ouço as pessoas e vi vídeos. Toda a gente pode ver Maradona, Eusébio e dizem que Pelé foi o melhor de todos os tempos - disse.
Em conclusão, Bruno Fernandes diz que a discussão por Rivaldo é para decidir quem é melhor entre ele e Figo, e o camisa 18 do Manchester United fica ao lado do português ex-Barcelona e Real Madrid.
- Mas, sobre o Rivaldo, discutimos acerca dele e de Figo, qual era o melhor. Quem foi o pior e quem foi o melhor. Por isso, para mim como português, defendo sempre os meus compatriotas. Não importa se gosto deles ou não, defendo sempre os jogadores portugueses. Trata-se de uma 'luta' entre brasileiros e portugueses, mas é mais uma piada do que outra coisa - concluiu.

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