Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bruno Fernandes brilha, Cavani marca e United vence Everton

Após Everton sair na frente com gol de Bernard, Bruno Fernandes assume protagonismo da partida, marca dois gols, vira o jogo e garante vitória dos Red Devils na Premier League...
LanceNet

07 nov 2020 às 11:27

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 11:27

Crédito: Bruno Fernandes foi o grande destaque do Manchester United na partida (CARL RECINE / POOL / AFP
O Manchester United conseguiu se recuperar da péssima fase vivida no Campeonato Inglês ao conquistar uma vitória contra o Everton fora de casa por 3 a 1. Bruno Fernandes foi o nome da partida com dois gols marcados na primeira etapa e uma assistência para o primeiro gol de Cavani com a camisa dos Red Devils para salvar a pela do técnico Solskjaer neste início de temporada.
INÍCIO PROMISSORA partida começou animada e Martial perdeu grande chance cara a cara com Pickford aos 15 minutos após aproveitar passe de frente, mas finalizou para fora. Após a chance perdida, o brasileiro Bernard recebeu a bola pelo lado esquerdo, balançou o corpo na frente de Wan-Bissaka e chutou no cantinho sem chances para De Gea.
PORTUGUÊS ENDIABRADOApós sofrer o primeiro gol, os Diabos Vermelhos acordaram na partida com Bruno Fernandes. Aos 24, o camisa 18 aproveitou cruzamento de Luke Shaw para empatar o placar. Após o Everton chegar com perigo e acertar a trave com Digne, o português virou a partida após tentar cruzar para Rashford, o atacante passar direto pela pelota e enganar Pickford. A bola beliscou na trave e entrou devagar para o Manchester United terminar na frente na primeira etapa.
CAVANI MARCA​Diferentemente da primeira etapa, o segundo tempo foi pouco inspirado para as duas equipes e os goleiros quase não trabalharam. OManchester United teve a melhor chance nos pés de Rashford após longo lançamento de Fred, mas o camisa 10 finalizou em cima de Pickford. No último lance da partida, Bruno Fernandes puxou rápido contra-ataque, encontrou Cavani para marcar seu primeiro gol na Inglaterra e fechar o placar.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados