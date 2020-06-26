Bruno Duarte sonha com vaga do Vitória de Guimarães na Liga Europa

Crédito: Divulgação / Vitória de Guimarães

Em sua primeira temporada no futebol português, o atacante brasileiro Bruno Duarte vem se destacando com a camisa do Vitória de Guimarães. Nesta quinta-feira, o jogador marcou um gol na derrota da equipe diante do Braga, pelo Campeonato Português. O jogador comemorou o seu sexto tento na competição.

- Estou feliz por marcar mais um gol pelo Vitória e ainda mais em um clássico. É sempre especial, espero crescer cada vez mais e marcar mais gols. Estou feliz por ser minha primeira temporada em Portugal e por já estar bem adaptado ao futebol daqui - disse o atacante.

Com 40 pontos e na sétima colocação, a equipe de Bruno Duarte ainda sonha com uma vaga na Liga Europa na próxima temporada. O jogador, que tem passagem pelas categorias de base do São Paulo e do Palmeiras, falou sobre o objetivo.