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Bruno Duarte sonha com vaga do Vitória de Guimarães na Liga Europa

Brasileiro marcou no jogo da última quinta-feira, na derrota do Vitória de Guimarães para o Braga. Clube ainda alimenta esperança de conquistar vaga na Europa League...
LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2020 às 20:20

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 20:20

Crédito: Divulgação / Vitória de Guimarães
Em sua primeira temporada no futebol português, o atacante brasileiro Bruno Duarte vem se destacando com a camisa do Vitória de Guimarães. Nesta quinta-feira, o jogador marcou um gol na derrota da equipe diante do Braga, pelo Campeonato Português. O jogador comemorou o seu sexto tento na competição.
- Estou feliz por marcar mais um gol pelo Vitória e ainda mais em um clássico. É sempre especial, espero crescer cada vez mais e marcar mais gols. Estou feliz por ser minha primeira temporada em Portugal e por já estar bem adaptado ao futebol daqui - disse o atacante.
Com 40 pontos e na sétima colocação, a equipe de Bruno Duarte ainda sonha com uma vaga na Liga Europa na próxima temporada. O jogador, que tem passagem pelas categorias de base do São Paulo e do Palmeiras, falou sobre o objetivo.
- O objetivo é a vaga na Liga Europa, ainda temos chances e mesmo que pequenas vamos acreditar e lutar por isso - concluiu.E MAIS:Futebol na França volta no fim de julho e Campeonato Francês começa em agostoQuique Setién diz que Arthur 'não é o primeiro jogador a não corresponder às expectativas'Athirson analisa possível ida de Arthur para a JuventusApós pedido de torcedores para um contrato vitalício, Klopp brinca: 'Uma hora não vão querer me ver mais' E MAIS:

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