Bruno Duarte marca dois gols em triunfo do Vitória na Liga de Portugal

O atacante Bruno Duarte foi o nome da goleada do Vitória SC por 4 a 0 sobre o Paços de Ferreira, na última rodada da Liga de Portugal. O camisa 9 marcou dois gols, chegando a nove na temporada, e ainda sofreu um pênalti na partida.Depois de grande atuação, saindo premiado como o "Homem do Jogo", o brasileiro de 26 anos celebrou o importante resultado na Liga e sua atuação.

- Tenho que estar preparado para ajudar sempre que a oportunidade aparecer. Muito feliz pelos dois gols em uma partida importante, mas ainda mais pelo triunfo que conquistamos. Era um duelo direto na classificação e saímos com os três pontos - relatou.

O Vitória SC está na sexta colocação da Liga de Portugal, com 42 pontos, cinco atrás do Gil Vicente, quinto lugar na tabela. Restando quatro rodadas para o final do campeonato, sendo a próxima contra o Tondela, Bruno Duarte vê os próximos desafios como decisões para o clube.

- Cada jogo é uma decisão e assim que vamos encarar até a última partida da Liga. Agora é pensar na decisão contra o Tondela, que é nosso próximo adversário, nos prepararmos bem para que possamos seguir no caminho das vitórias - encerrou.